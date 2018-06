Horváth zůstává v Sokolově. Hned jsem věděl, že chci pokračovat, říká kouč

Stejné zůstává složení i celého trenérského týmu v Sokolově, k ruce bude někdejšímu reprezentantovi a kapitánu Plzně dál na jeho sokolovské štaci jako asistent David Vaněček, brankáře má v Baníku na starost Stanislav Vahala.

Pavel Horváth * 22. dubna 1975 v Praze ● Bývalý český levonohý fotbalový záložník a reprezentant hrál naposledy za Viktorii Plzeň. Ve své bohaté kariéře hrál však v nejvyšší soutěži také za obě pražská „S“ -Spartu i Slavii, působil v Portugalsku, Turecku a Japonsku. ● Byl to klasický tvůrce hry, dokázal dobře číst hru a dát překvapivou přihrávku. Mimo to dokázal přesně vystřelit i z větší vzdálenosti. V kabině byl Pavel Horváth vyhlášený také pro své věčné šprýmy. ● V letech 2010, 2011, 2012, 2013 zvítězil v české anketě Fotbalista roku v kategorii Osobnost ligy. ● První zápas v reprezentačním áčku si střihl 9. února 1999 v Bruselu proti domácí Belgii, přátelák Češi tehdy vyhráli 1:0. Celkem odehrál v letech 1999-2002 za národní tým 19 zápasů (11 výher, 3 remízy, 5 proher), gól nevstřelil. Byl i v kádru národního mužstva na EURU 2000 v Nizozemsku a Belgii, ale do žádného ze tří zápasů v základní skupině nezasáhl.

Třiačtyřicetiletý Horváth přišel do Sokolova loni v létě z Plzně, kde předtím dělal asistenta. V Baníku si teď vyzkoušel roli hlavního kouče, příští rok se může v kariéře fotbalového trenéra znovu posunout.

„Když jsem dostal nabídku, hned jsem věděl, že chci pokračovat. Bude mě čekat další rok, ve kterém můžu sbírat zkušenosti s druholigovým fotbalem,“ uvědomuje si Horváth.

V uplynulé sezoně FNL skončil s týmem na sedmém místě. „Myslím, že je to zasloužené umístění. Na druhé straně věřím tomu, že pokud na sobě každý z hráčů bude individuálně pracovat a každý z nich se alespoň trochu zlepší, tak budeme hrát v příští sezoně ještě lepší fotbal,“ míní Horváth.

Na Baníku jsou s letošní sezonou spokojení, a tak nebyl důvod, proč s dosavadními trenéry smlouvy neprodloužit. „Po herní i výsledkové stránce ji hodnotíme jako úspěšnou a budeme na ni chtít navázat,“ říká klubový ředitel Tomáš Provazník.

Mladý, progresivní trenér s úspěšnou hráčskou minulostí. Tenhle model fotbalovému Sokolovu ve druhé lize vycházel dlouhá léta, naposledy s trenérskou kometou Danem Šmejkalem, který vede v první lize Teplice. I před ním se v klubu pravidelně usazeném ve špičce tabulky střídaly na lavičce fotbalové osobnosti typu Radoslava Látala či Martina Haška.

Po nevydařeném experimentu s koučem z vlastní líhně Jiřím Dreiseitlem a nouzovým záskokem sportovního ředitele Vítězslava Hejreta na postu hlavního kouče se Baník loni v létě znovu vrátil k osvědčenému modelu a sáhl po Horváthovi.

Někdejší záložník Slavie, Sparty, Sportingu Lisabon nebo Galatasaraye Istanbul se po ukončení hráčské kariéry v létě 2015 stal trenérem třetiligových Domažlic, po dvou měsících ale přijal nabídku na post asistenta Karla Krejčího v Plzni.

V realizačním týmu Viktorie zůstal i po nástupu nového kouče Romana Pivarníka a ještě k tomu trénoval plzeňskou juniorku. Když byl v dubnu Pivarník odvolán, tak někdejší záložník vedl mužstvo společně se Zdeňkem Bečkou, který oficiálně vystupoval jako hlavní trenér. Horváth odmítl nabídku pokračovat v Plzni jako asistent navrátilce Pavla Vrby a současně jako kouč juniorského týmu.

„Cítím velkou nostalgii, v Plzni jsem zažil krásné okamžiky jako hráč i jako trenér. Bylo to těžké rozhodnutí, které ale vnímám jako důležitý a nezbytný krok pro moji další trenérskou dráhu. Na novou výzvu se těším,“ citovaly Horvátha internetové stránky plzeňského klubu. „Je to úplně na jiné bázi než v juniorské lize, beru to tedy jako důležitý krok. Poznám, jak to funguje jinde, a budu chtít uspět,“ plánoval si bývalý reprezentant.

Jak tehdy přiznal, k možnosti rozšířit trenérský štáb Sokolova byl zpočátku celkem skeptický. „Jakmile jsem si ale prohlédl zázemí klubu, chování lidí v něm a jejich zápal, změnil jsem názor. Jde o stabilizovaný druholigový klub a já se na práci v něm moc těším, je to pro mě velká výzva,“ uvedl někdejší tvůrce hry Viktorie, který ji jako kapitán dovedl ke třem mistrovským titulům.

Teď se zdá už zabydlel v druholigovém Sokolově. A nejen jako trenér, na jaře se vrátil na trávník taky jako fotbalista. Hraje divizi za nedalekou Březovou, společně se svým asistentem Davidem Vaněčkem, který v sokolovské záloze předtím odehrál ve druhé lize řadu let.

„Byl si s námi zatrénovat a viděl i nějaké zápasy. Občas si zahraje hokej, ale je vidět, že fotbal mu chybí,“ vysvětloval Vaněček, proč Horváth nazouval na jaře kopačky v divizním mistráku. Svůj fotbalový kalendář si teď tahle dvojice upravuje podle pracovních povinností v Sokolově. Zkrátka žijí fotbalem - a to vyhovuje klubu i jejich trenérům.