Kosak: Viděl jsem díru. Zkusil jsem to dát o zem a nějak to propadlo

Míč zatočil tak, že hradecký brankář Radim Ottmar jej uviděl až v síti. „Tohle je řešitelné, ani nevím sám, co se tam stalo. Myslím, že to šlo vedle zdi a potom nevím, jestli nejdřív do tyče a pak do mě, nebo obráceně,“ popsal gólman.



Ovšem chybu vyčetl brankáři hradecký trenér Karel Havlíček. „Za mě to je jednoznačně jeho chyba. Z mého postavení na lavičce jsem říkal, pokud trefí na přední tyč, tak to Ottmar nestihne. Ještě jsem na něj řval, bál jsem se, že tam nedosáhne.“

Hradeckým se celkově zápas vůbec nepovedl. Opticky měli míč ve svém držení, ale přímých střel bylo k vidění zoufale málo. O zisku tří bodů pro Sokolov tak rozhodl v úvodu druhé půle skvěle hrající Jan Kosak.

Jak jste spokojeni s výhrou v Hradci Králové 0:1?

Vždy jsme spokojeni z venkovních zápasů. Venku jen bodujeme a sbíráme body, doma hrajeme fotbal a body nemáme.

Jaký to byl zápas?

Hradec je silný na míči, je fotbalový, je to prvoligové mužstvo. Byli pořád na míči, ale my víc chtěli v hlavách a máme zasloužené tři body.

O vítězství jste se zasloužil nejvíce vy, v 50. minutě jste standardní situaci zahrál překvapivě přímo na branku a hradecký gólman Radim Ottmar nestačil zareagovat.

Viděl jsem díru, Ottmar byl na zadní tyči, řekl jsem si, zkusím to dát o zem a nějak to propadlo. Myslím, že to šlo okolo zdi, bylo tam docela dost prostoru. Video bude přesnější.

O sedm minut později jste mohl definitivně rozhodnout, tentokrát nájezd gólman Ottmar výtečně zneškodnil.

To byla ještě větší šance a její neproměnění možná i na pokutu.

Vy sám jste mohl oblékat hradecký dres, v létě 2014 jste tam byl na testech.

Byl jsem v Hradci dva měsíce, uspěl jsem, ale kluby se nedohodly na hostování. Chtěl jsem tam být a zůstat, ale vrátil se do Jihlavy, byl jsem tam pod smlouvou. Nevyšlo to administrativně.

Jaký je fotbalový Hradec Králové?

Jsou silní na míči, možná kdyby od toho fotbalu upustili, hráli by tak, jaká je druhá liga. Prostě to zkusit umlátit, jako my. Třeba ve Varnsdorfu jsme taky vyhráli a hráli ještě hůř než v Hradci. Připomínají mi nás doma, oba dostáváme strašně moc gólů. Je lepší to kopat prostě do pr.... a mít tři body.