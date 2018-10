Hejret cepuje sokolovské fotbalisty. Pracujeme na zlepšení produktivity

Poslední čtyři zápasy podzimní části Fortuna Národní Ligy odkoučuje na lavičce fotbalistů Baníku Sokolov sportovní ředitel klubu Vítězslav Hejret. Jako už poněkolikáté. Důvodem je ukončení angažmá bývalého reprezentanta Pavla Horvátha, jenž se s vedením druholigového klubu po 16 měsících ve funkci trenéra dohodl na ukončení spolupráce kvůli špatným výsledkům.

Vítězslav Hejret

Hejret tak mužstvo převzal na začátku reprezentační přestávky a hned zostra. Týden se věnovali intenzivnějšímu tréninku.

„Měli jsme dvakrát dvoufázový trénink, zapojili jsme v posilovně kondiční věci. Dále jsme se věnovali taktickým věcem, založení útoku, vedení konkrétních akcí. Další věcí bylo znovunabuzení a větší zaujetí,“ popisuje trenér Vítězslav Hejret náplň prvního týdne reprezentační pauzy.

Druhý týden v Sokolově pokračovali v nácvicích změn a v jeho druhé polovině se zaměřili na Brno. To mělo skoro stejné starosti jako Baník, a tak Sokolovští věděli, že také změnili trenéra, způsob hry a jakým způsobem hrají.

Z Brna s bodem, ale bez gólu

Bezbranková remíza napovídá, že se intenzivní příprava vyplatila. „Byl jsem spokojen,“ říká Vítězslav Hejret. Ovšem jedním dechem dodává, s čím konkrétně. „S uhraným bodem, s ohromnou bojovností a nasazením na hranici sebeobětování. U hráčů, kteří byli v průběhu utkání zraněni a dohrávali, a celkovým pojetím. Až na nějaké drobnosti také s defenzivou,“ popisuje sokolovský trenér.

Trápí jej ovšem stále se zvětšující doba neproduktivity. „V ofenzivní části jsme měli připraveny nějaké situace, které jsme čekali, že nám vyjdou. Vycházely nám pouze brejky. Nedařilo se nám v útočné činnosti udržet míč, rychle jsme jej ztráceli a nedařilo se kombinovat,“ popisuje. Zítra přijedou Pardubice, rozdíl v taktickém přístupu oproti duelu v Brně bezesporu bude, ale je třeba vidět, že Brno mělo šestnáct bodů a Pardubice jich mají už dvaadvacet. „Značka Brno je na vysoké úrovni, Pardubice jsou na tom však nyní minimálně stejně,“ myslí si Vítězslav Hejret. Přesto mnoho faktorů velí Sokolovu zvítězit.

Doma chtějí konečně vyhrát

„Doma se mnohem více zaměříme na to, abychom v ofenzivní části byli nejenom produktivnější, ale aby i výkon byl zaměřen na držení míče a ofenzivní automatismy, které musíme dostat do hry. Na rozdíl od Brna, kde se nám to nedařilo,“ popisuje kouč.

Taktický záměr přístupu k duelu bude samozřejmě jiný. „Nesmíme ovšem Pardubice podcenit, vycházím z toho, že Pardubice momentálně patří mezi čtyři nejlepší týmy druhé ligy.“

Bude to těžká práce, vždyť Sokolov je málo produktivní a i počet šancí je malý, a to se nejedná jen o útočníky. „Pracujeme na tom. Nejen na zakončení, ale i na přechodové fázi, přípravě útoku,“ poukazuje Hejret.

Produktivita se netýká jen útočníků Adama Ševčíka a Vávry, ale také Štípka, Glasera a dalších ofenzivních hráčů. Produktivita nejen gólová, ale i ta ofenzivní je nízká.

„Na tom opravdu intenzivně pracujeme. Zda se nám to podaří, uvidíme v sobotu,“ dodává Vítězslav Hejret.

Zoufale chybí kanonýr

V Sokolově, a to už dlouho, nemají konkrétního střelce. Branky očekávají od skupiny pěti, šesti hráčů. „Jenže není to jen o koncovce, je to také o přípravné fázi a tam se do toho počítají i krajní obránci, střední záložníci a všichni ostatní. V tom máme velkou rezervu, a jestli to dokážeme využít, se teprve uvidí.“

Utkání 13. kola Fortuna Národní ligy FK Baník Sokolov – FK Pardubice se hraje zítra od 10.15 hodin. Rozhodčími budou T. Klíma – S. Pochylý, V. Kubec, delegátem utkání M. Tandler a delegátem svazovým I. Chytil.