Čtyři góly Horváth nečekal. Špatný výkon, řekl po debaklu

„Domácí zaslouženě vyhráli. My jsme předvedli špatný výkon a body jsme si nezasloužili,“ říká sokolovský trenér Pavel Horváth o porážce 2:4 z Ostravy. Na půdě týmu zralého na padáka z druhé nejvyšší soutěže dostal totiž jeho tým pěkný nášup. „Soupeř nás ničím nepřekvapil, ale nečekali jsme, že tu dostaneme čtyři góly,“ divil se Horváth.

A že to byly nějaké góly.

Přesný centr domácího Paška ze 13. minuty na hlavičkujícího střelce první branky Mišinského, další podobná nabídka od Okleštěka o jedenáct minut později na nabíhajícího autora druhé trefy vítkovických Motyčku či nádherně trefený přímák vítkovickým ostrostřelcem Twardzikem, který levačkou z 21 metrů přehodil zeď a míč uklidil přesně k tyči - mimochodem, touhle brankou se Twardzik se šesti trefami osamostatnil na čele klubové tabulky kanonýrů. To všechno byly ze strany Vítkovic více než vydařené akce.

Kdo je zralý na padáka z Fortuna národní ligy V posledním kole doma přivítá Ústí nad Labem posledního sokolovského přemožitele Vítkovice a půjde o přímý souboj o udržení. Kdo z téhle dvojice se přidá ke Frýdku-Místku, který je po 29. kole prvním sestupujícím z druhé ligy? Slezané v záchranářském souboji doma prohráli s Ústím nad Labem 1:2 a před závěrečným zápasem sezony mají na posledním místě tabulky na první nesestupovou příčku nedostižnou šestibodovou ztrátu. Jistotu záchrany už mají po 29. kole naopak další celky. Táborsko je na tom sice po remíze 1:1 ve Varnsdorfu bodově stejně jako Ústí, ale v případě minitabulky tří týmů by na tom bylo nejlépe. Záchranu už mají jistou i oba pražské celky - Žižkov díky vítězství 2:1 ve Vlašimi a nováček Olympia Praha po domácím triumfu 4:1 nad Znojmem.

Co předvedl Baník? Při první brance využil chyby v rozehrávce při odkopu domácích od branky a Jan Silný svůj únik efektně proměnil střelou mezi nohama vybíhajícího vítkovického gólmana Květona. Čtyři minuty po druhém gólu Vítkovic bylo pro Baník velice důležité, že se dostal znovu do kontaktu se soupeřem. „Je to už naší tradicí,“ posteskl si také po utkání domácí kouč Ludevít Grmela. „Po dvou krásných gólech jsme se dostali do vedení, ale pak vrátíme soupeře do hry po hrubé chybě. Máme takovou v každém zápase a hodně nás to zabíjí.“

Druhá branka střídajícího Matěje Končala dvacet minut před koncem už toho pro Sokolov moc neřešila. Padla spíš náhodně, po ráně, které ke gólu dopomohla změna směru letu po teči domácího beka a to se chvilku předtím ještě autor téhle trefy notně ukopl v situaci dva na jednoho. Kromě technické střely Jana Kosaka po rychlém kontru si do konce zápasu už Baník žádnou další šanci nevytvořil a tak musel sokolovský kouč Horváth po utkání přiznat: „Vítkovice byly lepší než my.“

Baník podle svého trenéra v utkání sice dobře začal, ale obraz hry se brzy změnil po prvním inkasovaném gólu. Svému týmu pak vyčítal příliš zkažených a poztrácených balonů. „Přestože jsme se na to připravovali, tak klukům vadilo pomalé hřiště,“ přiznal.

Pro vítkovického kouče Ludevíta Grmelu to bylo vydřené, leč zasloužené vítězství. „Vážím si toho, že kluci to nakonec zvládli proti nepříjemnému soupeři, který mohl hrát bez jakéhokoliv strachu,“ připomněl po utkání vítkovický kouč Ludevít Grmela, že výhra jeho týmu znamená další udržení naděje na záchranu. „Naši už toho mají plné zuby, když každý zápas musí vyhrát. Hlavy jsou unavené. O to víc si cením toho vítězství, které nás udrželo ve hře. Věřím, že to zvládneme až do konce,“ doufá kouč Vítkovic.

Jistotu, že si Fortuna národní ligu zahraje také příští sezonu, získal Baník už v minulém kole, když doma porazil Frýdek-Místek 2:0. „Soupeř dal šanci mladším a ti evidentně nebyli tak nebezpeční jako ti, kteří hrají pravidelně. Ale my jsme samozřejmě rádi, definitivně jsme se zachránili. I pod dojmem našeho vítězství musím říct, že v utkání byla spousta věcí, které z naší strany nebyly dobré. Máme rozhodně na čem pracovat,“ nechal se slyšet sokolovský trenér Horváth po utkání s Frýdkem-Místkem. To samé by mohl zopakovat také po duelu ve Vítkovicích. Teď bude pro jeho tým důležité, nezkazit si domácí rozlučku s fanoušky v posledním utkání druholigového jara doma s Vlašimí. Pozor! Na Baníku se hraje tentokrát už v pátek od 17.00 hodin.