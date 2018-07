Stoper, křídlo a kladivo. Fotbalový Sokolov přivedl žádané posily

„Venca přichází z Olomouce jako hrotový útočník. V uvozovkách se jedná o náhradu za Frantu Dvořáka, který byl po většinu minulé sezóny zraněný a nyní už s námi nepokračuje. Chtěli jsme zkušeného hráče, který má něco za sebou a může nám být platný. A to Venca splňuje,“ prohlásil sokolovský kouč Pavel Horváth pro klubový web o nové posile do útoku.



Vašíček, král střelců 2014/15

Ve vyhlášené líhni olomouckých talentů, která v uplynulé sezoně nejvyšší soutěže pod koučem Václavem Jílkem uhranula celou ligu, prošel také Václav Vašíček postupně všemi mládežnickými kategoriemi až do áčka.

V nejvyšší české soutěži nastoupil rodák z Šumperku celkem k 55 zápasům, ve kterých vstřelil dvanáct branek. Drtivou většinu gólů dal za Znojmo, kde dvakrát hostoval. Na hostování se objevil také v Jihlavě a Dukle Praha.



Teď čeká Vašíčka další gólová mise a pokud se mu bude dařit v Baníku podobně jako v ročníku 2014/2015, kdy se stal se 13 brankami jedním ze tří nejlepších střelců druhé nejvyšší soutěže, nebudou se v Sokolově vůbec zlobit. Kvůli vylepšení střelecké produktivity si 27letého forvarda vyhlédla.

„Na druhou ligu to je hráč opravdu vysokých kvalit, to se týká koncovky i kreativity. Jak se mu tady bude dařit, to se samozřejmě teď nedá předpovědět, myslím ale, že na něj se fanoušci mohou opravdu těšit. Předpoklady pro to určitě má,“ míní sportovní ředitel sokolovského klubu Vítězslav Hejret.

Štípek hrál i Evropskou ligu

Zvýšit údernou sílu Baníku má v příští sezoně pomoci také o rok mladší křídelník David Štípek. „Byť se stále jedná o mladého hráče, David už patří mezi zkušené fotbalisty. Má za sebou období, kdy nebyl ve Zlíně úplně spokojený, proto bychom mu rádi pomohli k opětovnému nastartování jeho kariéry,“ vysvětluje další přestup do Sokolova zdejší kouč Horváth.

Posily Sokolova 28 let je stoperu Milanu Mišůnovi, odchovanci Příbrami se zkušenostmi ze Skotska 27 let je útočníkovi Václavu Vašíčkovi, odchovanec Sigmy dal v první lize 12 gólů 26 let je Davidu Štípkovi, který za Plzeň debutoval v domácím poháru v Sokolově

„Je to velmi rychlý křídelní hráč, takový dynamický typ, výborný ve hře jeden na jednoho. Bude samozřejmě záležet, jak rychle se mu tady podaří zadaptovat, je to ale posila do ofenzivy, takže by měl pro tým připravovat gólové příležitosti a zvednout jeho produktivitu,“ říká o Štípkovi sportovní ředitel Baníku.Před podpisem smlouvy s Baníkem se někdejší mládežnický reprezentant připravoval s týmem už několik týdnů, a tak měl čas trenéry přesvědčit, že to se svým restartem myslí vážně, vždyť v dresu úřadujícího mistra nastoupil i do několika zápasů Evropské ligy.

V nejvyšší soutěži odehrál Štípek 93 zápasů, za tu dobu stihl vstřelit čtyři branky, v plzeňském dresu zdvihnout nad hlavu pohár pro mistra ligy i oslavit zisk českého Superpoháru, se Zlínem, kam v lednu 2017 přestoupil, triumfovat v MOL Cupu a získat československý Superpohár.

Štípek zkoušel štěstí i v dalších klubech v nejvyšší soutěži: Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Příbrami, jaro ale strávil na hostování ve druholigovém Žižkově, a tak se rozhodl zamířit o trochu blíž k domovu.



David Štípek jako rodák ze západočeských Nýřan strávil prvních pět let své profesionální kariéry v Plzni, se kterou byl řadu let předtím spojovaný současný sokolovský kouč Horváth. Stejně jako on si také Štípek v té době zahrál za Viktorii proti Sokolovu, pohárové vítězství v Sokolově 3:1 bylo pro Štípka dokonce jeho soutěžním debutem.

V Celticu byl Mišůn dva roky

Třetí z prvoligových posil sice mezi ofenzivní hráče podle svého postu nepatří, přesto jejich schopnost zakládání útoků patří dnes už u stoperů mezi velmi sledované parametry a právě od Milana Mišůna se vylepšení téhle činnosti ve hře Baníku očekává. „Hodně jsme stáli o to, aby levý vnitřní obránce byl levák,“ vysvětluje sportovní ředitel klubu Mišůnův přestup do Baníku.

Také tenhle bek má fotbalových zkušeností i přes stále perspektivní věk na rozdávání. Dva roky strávil v Celtic Glasgow, ve slavném skotském klubu je ovšem neodehrál celé, ale hostoval také v Dundee FC.

Aby byly zkušenosti s ostrovním fotbalem kompletní, zahrál si pak Mišůn i za anglický Swindon Town FC. „Jedná se o levonohého stopera, kterého jsem si já moc přál a chtěl jsem takového hráče do Sokolova přivést. To se povedlo a já věřím, že se nám jeho zkušenosti budou v sezóně hodit,“ komentuje Mišůnův přestup kouč Pavel Horváth.



Osmadvacetiletý bek začal s fotbalem v rodné Příbrami a než odešel za fotbalem na ostrovy, pomohl Středočechům v ročníku 2007/2008 k postupu do první ligy. Z ciziny pak Mišůn zamířil do Plzně, ta jej ale nakonec poslala na hostování zpátky do Příbrami.

Sezonu 2014/2015 odehrál za Jablonec, zkoušel se prosadit i v Jihlavě, kde nastupoval až do minulé sezóny. Jaro už odehrál ve FNL za pražskou Olympii. Teď spojil svou kariéru s Baníkem, jehož se stává kmenovým hráčem.