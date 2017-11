Konec dobrý, všechno dobré. Fotbalový Sokolov pět zápasů neinkasoval

„Jsem hrozně spokojený, že jsme nedostali posledních pět zápasů gól, s Ústím jsme byli navíc úspěšní i v koncovce. Mohli jsme přidat ještě více branek, na druhou stranu musíme být pokorní. Výhru bereme strašně moc, jsme šťastní,“ pochvaluje si sokolovský trenér Pavel Horváth.

V posledním podzimním utkání Baník jasně přehrál Ústí nad Labem 3:0. Už v šesté minutě poslal Sokolov do vedení Přeučil po přihrávce Glasera. Do poločasu ještě Ústí trefilo tyč sokolovské branky a na druhé straně zvonilo břevno. Navíc náskok domácích zvýšil Kosak.

„Chyby soupeře nám pomohly. My jsme v podstatě do sezony vstoupili podobným stylem, jako se prezentovalo Ústí. Chtěli jsme hrát fotbal na hranici velkého rizika, což u nás ústečtí obránci nezvládli,“ ohlédl se Horváth za první pětačtyřicetiminutovkou posledního zápasu podzimu.

Po změně stran Baník hlídal dvougólový náskok, a když jej po hodině hry zvýraznil opět Přeučil, bylo jasno o zisku tří bodů. Oba střelci, Přeučil a Kosak, zvýšili svůj gólový podzimní zápis na šest tref a dělí se o post nejlepšího kanonýra týmu.

„Z našeho pohledu to byl, v uvozovkách, pohodový zápas. Ústí mělo v některých fázích míč pod kontrolou, ale byli jsme tam dobře připraveni, dobře postaveni,“ míní sokolovský kouč.

Nikdy ale nic není ideální, a to ani v případě jasného vítězství 3:0. „Máme samozřejmě stále na čem pracovat, chyby tam z naší strany byly, to si ještě ukážeme,“ upozornil Pavel Horváth.

„V zápase jsme udělali individuální chyby v prvním poločase, a kdo udělá více takových chyb, takhle fatálních, jako jsme udělali my, tak utkání těžko zvládne. Bohužel ty chyby udělali nejzkušenější hráči a v situaci, ve které jsme, si tohle nemůžeme dovolit. Chyby soupeř trestal, dostal se do dvougólového vedení, a to si v klidu pohlídal,“ doplnil trenér Ústí nad Labem Aleš Křeček.