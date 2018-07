David Vaněček na druhou aneb já na bratrance, on zas na mě

Na dálku se ovšem i dál podporují. Jako správní bratranci.

V Sokolově se sešli před šesti lety, to když útočník David Vaněček končil na jaře ve Vlašimi a vybíral si z nabídek svou další štaci. Dlouho se rozmýšlet nemusel: „V Sokolově je přece bratránek,“ řekl si. A bylo hotovo.

„O Sokolovu jsme se spolu bavili už předtím. Říkal jsem mu, jak to tady vypadá,“ vzpomínal někdejší kapitán Baníku, který v současné době zastává v klubu roli asistenta u druholigového áčka. Když tehdy zaslechl na konci sezony, že klub shání šikovného útočníka a jeho bratránek je jednou z vytipovaných posil, hned poslal informaci dál. „Rozhodnutí ale pak už bylo na Davidovi,“ dodal.

Do té doby se fotbalově nikde nesešli a nemuseli řešit problémy se jmenovkami. Snad až na zápas Sokolova s Ústím nad Labem před dvěma lety, kdy stanuli oba proti sobě. „Bylo to 1:1 a do konce zápasu zbývalo deset minut, když David centroval před naší brankou a já si míč prodloužil hlavičkou do šibenice,“ připomněl útočník Vaněček s úsměvem. Tehdy jste si v novinách mohli přečíst: Když centruje Vaněček na Vaněčka, končí to vlastním gólem... „Všichni si z nás dělali legraci,“ zaculí se bratranci.

V Sokolově stejná jména hráčů na dresech rozlouskli jednoduše: Kapitán bude Vaněček I. a novopečený útočník dostane na záda za jméno dvojku. „Je mladší, musí být až druhý,“ pošťouchl tehdy záložník Vaněček o osm let mladšího bratránka. „Vzhledem k mému věku mu to toleruju,“ opáčil teď už sedmadvacetiletý rodák z Plané u Mariánských Lázní.

Právě kvůli rozdílnému věku se spolu sice ve škole v Plané moc nepotkali, i tak ale trávili dětství převážně spolu. „Všechny rodinné akce, návštěvy, narozeniny, svátky. Vídali jsme se a vídáme vlastně pořád,“ vypočítal starší z bratranců. Jako starší ho mohl krýt v dětských půtkách, tu nejbližší fotbalovou, o základní sestavu ve skotském klubu Hearts of Midlothian bude ale muset svést mladší z Vaněčků už sám. Aspoň má jistotu, že za góly do týmové kasy ho nebude kasírovat bratránek jako před pár lety v druholigovém Sokolově.