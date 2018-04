Příliš gólů. Tak fotbalisté Sokolova doma zavřeli obranu

„Nebyli jsme v příjemné situaci,“ vysvětluje sokolovský kouč Pavel Horváth, proč jeho tým hrál především v první půli tak opatrně. Pokud se totiž k výprasku od Táborska připočtou další tři góly doma s Opavou, je vidět, kde Sokolov na jaře tlačí bota. „Chtěli jsme se teď odrazit od poctivé obrany,“ dodává Horváth.

Na začátku zápasu tak byly překvapivě o něco útočnější Pardubice, které v 6. minutě zahrozily Kovářem. „Věděli jsme, že Sokolov se bude snažit využít domácí prostředí, a byli jsme na to připravení. Od začátku jsme chtěli hrát aktivně, nechtěli jsme pouštět domácí do tlaku a to se nám i podařilo,“ vysvětloval taktiku svého týmu hostující kouč Jaroslav Novotný.

Hra se však postupem času vyrovnala a přesunula do středu pole. Po úvodním nezáživném poločase se začal Sokolov přeci jen víc prosazovat v útoku. Nejprve v koncovce dvakrát neuspěl Silný, v závěru duelu pak Baník znovu sahal po vítězství, jenže pardubickou branku netrefili ani Dvořák s Přeučilem. „Domácí měli zase dvě vyložené šance v závěru utkání, ale přežili jsme je. My měli zase něco na začátku. Zvítězila obranná fáze nad útočnou, celkově asi spravedlivá remíza. Tím, že je z venku, je pro nás o to cennější,“ uvědomuje si Novotný.

Bod za remízu bral i jeho domácí protějšek Pavel Horváth: „Doma bych si představoval sice tři body, ale se vší pokorou bereme i ten bod. Na výkonu, který jsme teď podali, budeme dál stavět. A přidáme i víc fotbalových věcí, abychom si vytvořili víc šancí a mohli skórovat.“

Utkání z pohledu trenéra Baníku ovlivnily také tři změny v sestavě, Pavel Horváth od začátku do zápasu poslal také útočníka Jana Silného, kterého Baník získal na poslední chvíli před uzávěrkou amatérských přestupů. Forvard Kroměříže nastřílel za dvě a půl sezony v MSFL šestapadesát branek, proti Pardubicím se však neprosadil. „Chybělo kousek štěstí. Byly to tutovky a měl bych je dávat. Budu se snažit, abych příště už ten gól dal,“ prohlásil pro web Baníku.