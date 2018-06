Liberecký kouč Hornyák: Hledáme útočníka typově podobného Džekovi

„Chtěli bychom za měsíc vytvořit tak silný tým, aby dokázal konkurovat nejlepším v Čechách - Plzni, Spartě i Slavii,“ říká slovenský kouč, jemuž bude pomáhat asistent Branislav Sokoli. V realizačním týmu zůstal i druhý asistent Miroslav Holeňák a trenér brankářů Marek Čech.

Máte za sebou teprve první trénink s mužstvem, nicméně už víte, kde by potřebovalo posílit?

Zaměřili jsme se na to, že najdeme kvalitního stopera. Měli jsme vytipovaného Davida Hovorku ze Sparty, ale bohužel to padlo. Pokud počítám i mladé hráče, v současné době máme čtyři stopery a příchod někoho nového budeme zvažovat jen v případě, že bude lepší. Také jednoznačně potřebujeme útočníka, protože odešel kanonýr Pulkrab. Jednoho máme vytipovaného, jsme už ve finální fázi a doufám, že ho za týden představíme. Hledáme hotového kvalitního útočníka typologicky na úrovni Džeka.

Ještě někoho byste potřebovali?

Možná ještě špílmachra, protože odešel Miloš Bosančič. Ale jak říkám, musí to být kvalita.

Hráčský pohyb v Liberci Odchody

Vladimír Coufal (Slavia), Daniel Bartl, Miloš Bosančič (oba konec smlouvy), Martin Graiciar, Václav Pilař, Matěj Pulkrab, Filip Havelka, Tomáš Wiesner (všichni konec hostování).

S otazníkem

Zdeněk Folprecht, Michal Obročník, Oscar. Příchody

Martin Koscelník (Michalovce), Elvis Mashike Sukisa (České Budějovice), Aleš Nešický (Táborsko), Radek Voltr, Tom Ulbrich a Ondřej Machuča (návrat z hostování), Dominik Gembický a David Sixta (z juniorky)

Budete hledat na Slovensku?

Nerad bych sem tahal průměrné hráče ze Slovenska, to není můj styl. Pro mě jsou hráči dobří a špatní. Je mi jedno, odkud jsou. I v zahraničí jsem hrál radši s domácími hráči, a když byla potřeba extra kvalita, mohli jsme sáhnout do ciziny. Ale vždy si zakládám na odchovancích.

Z druhé české ligy jste přivedli útočníka Mashikeho. Může týmu hned pomoci?

Každý rok jde nahoru, v Českých Budějovicích v poslední sezoně udělal obrovský progres. Spoléháme na něj, ale zázraky nečekáme, dáme mu čas na adaptaci.

Jak moc vás mrzí, že z Liberce odešel obránce Coufal, kterého jste před lety poznal v Hlučíně?

Vláďu jsem kdysi začínal vychovávat, a tak je mi líto, že s ním nemůžu znovu pracovat. Na druhou stranu chápu, že tady odvedl řadu let kvalitní práce a dostal životní šanci postoupit dál. Přeju mu to.

Prý jste přísný trenér. Je to tak?

Hráče pokládám za svoje děti, na které nedám dopustit, ale jsem dost přísný, to je fakt. Pořádek v kabině se přenáší i na hřiště. Ale jsem typ cukr a bič – umím být tvrdý, ale když budou hráči makat na hřišti, nebudou se mnou mít problém.

Jaký fotbal chcete předvádět?

Útočný kombinační fotbal založený na vysokém presinku a pořádku na hřišti. A měl by lahodit oku.

Jaké budete mít s týmem Liberce ambice?

V Liberci je laťka nastavená vysoko, působili tu skvělí trenéři a tradice účasti v pohárech je zavazující. Mám obrovskou motivaci tým nejdřív stabilizovat a pak dostat Liberec do správných míst. Samozřejmě záleží na tom, jak se nám podaří mužstvo poskládat. Chtěli bychom za měsíc vytvořit tak silný tým, aby dokázal konkurovat nejlepším v Čechách - Plzni, Spartě i Slavii.