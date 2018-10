Proč bratři září. Slováci si užívají období, v němž chrlí hvězdy

Federální derby je pro ně ideální příležitostí, jak se na rivala vytáhnout. Ukázat mu, že doba, kdy mohl dělat ramena, je pryč.

Ne snad, že by Slováci dřív nedokázali Čechy potrápit nebo zaskočit. Dařilo se to, třeba v boji o světový šampionát 2010 Slováci poprvé vyloupili Letnou. Někdy tehdy začali mít navrch. Ještě nikdy však rozdíl nebyl tak patrný na první pohled jako před dnešním derby v Trnavě.

Slovensko - Česko sobota 15.00 v Trnavě Rozhodčí Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovinsko)

Předpokládané sestavy, Slovensko: Dúbravka - Šatka, Škrtel, Škriniar, Hubočan - Mak, Kucka, Hamšík, Duda, Weiss - Nemec.

Česko: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Brabec, Gebre Selassie - Barák, Souček, Pavelka, Dočkal, Jankto (Vydra) - Schick.



Zatímco na české soupisce marně hledáte tahouny, Slováci si užívají období, v němž chrlí hvězdy. Byť generace Škrtela a Hamšíka pomalu dosluhuje, ta nastupující vypadá ještě nadějněji. Stoper Milan Škriniar, pokud ho tedy Inter Milán prodá, se může stát nejdražším fotbalistou česko-slovenské historie. V přepočtu za něj nabízejí dvě miliardy korun, čímž by překonal i dávný rekord Pavla Nedvěda.

Záložník Duda z Herthy Berlín je druhý nejlepší střelec bundesligy, za dříče Lobotku chce Celta Vigo přes miliardu. Možná i vy jste se smáli Lobotkovi, když se mu během začátků v Ajaxu motala slovenská slovíčka do rozhovoru v angličtině. Teď se nesměje nikdo, lákají ho do Arsenalu. A to nemusí být všechno: 20letý stoper Hancko má starty za Fiorentinu, gólman Jakubech je v Lille, pravý obránce Šatka patří Newcastlu, na nadějného útočníka Mráze od léta spoléhá italské Empoli.

Čím to je, že ze slovenského podhoubí teď pravidelně prorůstají nadějní borci, o kterých si Česko může nechat zdát?

„Největší problém vašeho fotbalu vidím v tom, že máte obrovský odpad talentů od devatenácti do třiadvaceti. Nedostanou šanci, protože u vás se řeší zkušenosti a odehrané zápasy. Trend je jiný: rychlost, intenzita, dynamika,“ říká Róbert Rybníček, šéf Trenčína.

Ale proč? Důvodem jsou peníze, což je celkem paradoxní.

Nejlepší české kluby jsou bohatší a nemají trpělivost, aby se mladí vyhráli. Radši si koupí hráče, u kterého nemusí čekat, až se zocelí. Žilina, Trnava a další slovenské kluby stojí na druhém břehu. Bez velkých peněz, zato s perspektivou.

„Ve slovenské lize dostanou mladí kluci šanci mnohem dřív. Dostat se z dorostu do základní sestavy áčka je v Žilině mnohem snazší než třeba ve Spartě,“ přitaká slovenský novinář Lukáš Vráblik, který pomáhá magazínu FourFourTwo.

Sparta je sice extrémní případ, neboť se vydala cestou drahých nákupů ze zahraničí, ale je realitou, že prostoru pro odchovance ubývá úměrně s tím, jak špičkové týmy utrácejí za posily. Slovenské kluby vesměs rozhazovat nemůžou a jsou nuceny sázet na kluky z akademií.

Jak vidno před dnešním soubojem v Lize národů, není to marná cesta. I po ní můžete kráčet k úspěchům. Trnava šokovala v letních pohárových předkolech a postoupila do Evropské ligy. Slušně si vede Nitra a žilinská fotbalová líheň má renomé po celém kontinentu. Však se zrovna tam prosadil stoper Škriniar, žhavé zboží současnosti.

„Kdyby se narodil o deset let dřív, možná by se tak daleko nedostal. Tehdy by s ním v Žilině určitě neměli takovou trpělivost,“ připomíná Vráblik. Zatímco dřív se fanoušci Škriniarovi smáli, že je neohrabaný, teď ho láká Barcelona.

I na Slovensku se najdou kluby, které uvažují jinak: Trenčín nebo Slovan skládají týmy z cizinců. Ligu oživí kombinačním fotbalem, jenže podobně odvážně dokáže hrát i Žilina, která sází na odchovance.

„Objevují se další a další naděje. Určitě jich máme víc než třeba před patnácti lety,“ tvrdí novinář Vráblik: „Asi jsme na tom lépe než vy, ale to je taky tím, že Česko prostě nemá silnou generaci.“

I na tom něco bude. Československý fotbal se od nepaměti pohyboval v cyklech. Vicemistry světa 1962 vedla česká grupa kolem Masopusta, mistry Evropy 1976 zase Slováci kolem šéfa Ondruše. Po rozdělení federace dlouho zářila generace Nedvěda, Poborského či Rosického. Teď jsou logicky na řadě Slováci.

Jak dlouho ještě?