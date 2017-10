Slováci sepsuli sudího. Kouč: Na náhody nevěřím, dva roky přišly vniveč

„Od příletu do Skotska bylo jaksi hodně náhod. A já jsem dost starý na to, abych věřil na náhody,“ prohlásil trenér Ján Kozák pro slovenská média.

Porážka 0:1 znamená, že před závěrečným utkáním proti Maltě nemají Slováci účast v baráži ve svých rukách. Musí outsidera porazit a doufat, že Skotsko, na které ztrácí dva body, nezvítězí ve Slovinsku.

Fenomenální Dúbravka Pochytal toho tolik, že slovenští novináři psali o fenomenálním brankářském výkonu. Martin Dúbravka, jenž je jedničkou Sparty, však po utkání ve Skotsku dobrou náladu neměl. "Je to smutné, jsem zklamaný," řekl slovenským reportérům. "Průběh utkání byl náročný pro celé mužstvo a dát si vlastní gól v posledních minutách je těžké." Dúbravka byl jediným zástupcem české ligy, který v Glasgow nastoupil. Dostal přednost před plzeňským Matúšem Kozáčikem, s ním na lavičce zůstal Patrik Hrošovský z Plzně a sparťan Lukáš Štetina. "Jeho nasazení byla správná volba. Předvedl tři fantastické zákroky, při kterých ukázal výjimečný reflex i rozvahu. Ale hrdinou se nestal, i když za gól nemohl," napsal v hodnocení deník sme.sk.

„Věřím sobě a hráčům, nemám rád, když jsem v pozici, že se musím spoléhat na někoho jiného,“ pronesl Kozák.

Zdá se, že slovenský kouč Slovincům, kteří mají už jen teoretickou naději na druhou příčku ve skupině, nevěří. Svědčí o tom jeho další slova.

„Dvouleté úsilí vyšlo jedním zápasem vniveč. Je to škoda, protože tohle mužstvo má kvalitu a při plné kondici by zamíchalo kartami nejen v baráži, ale i na šampionátu,“ zdůraznil třiašedesátiletý trenér.

Slováci před duelem v Glasgow byli v pozici, že jim stačilo neprohrát, pak získat povinné body s Maltou a druhá příčka za Anglií by jim neunikla. Dokonce byl ve hře i přímý postup.

Ale všechno změnily poslední minuty. Anglie v nastavení dala Slovincům gól, vyhrála 1:0 a definitivně si zajistila první příčku ve skupině. Slovensko po smolném momentu inkasovalo, když si stoper Škrtel do vlastní brány srazil centr z pravé strany.

Přihrávku trefil ve skluzu nešťastně podrážkou, míč dostal zvláštní rotaci a zapadl k přední tyči. Brankář Dúbravka nestačil zasáhnout.

„Sedmdesát minut hrajeme v deseti, dlouho jsme byli pod tlakem, soupeř dal dvě tyče,“ vypočítával Škrtel. „A gól? Kdybych míč nezasáhnul já, tak by to udělal soupeř a byl by z toho asi taky gól. Šel jsem do toho s tím nejlepším úmyslem, ale bohužel. Mrzí nás to. Ale pořád věřím, že my svůj zápas zvládneme a ve Slovinsku se zrodí výsledek, který nám pomůže.“

Nebude u toho hbitý záložník Róbert Mak, který byl ve Skotsku vyloučený. První žlutou kartu dostal za faul, druhou za simulování v pokutovém území. Posunul si míč vedle brankáře, následně bez kontaktu padl k zemi. I když hned vstal a chtěl v akci pokračovat, srbský rozhodčí Milorad Mažič neměl slitování.

„Kdyby upadl a dožadoval se penalty, tak neřeknu. Ale on chtěl hned hrát. A když si vezmu, že už první žlutou dostal za svůj první faul...“ přemítal Škrtel. „Tenhle rozhodčí nám něco podobného neudělal poprvé.“

Srbský arbitr loni v září v duelu s Anglií po hodině hry vyloučil Škrtela, hosté pak v nastavení dali vítězný gól. Slováci to brali jako velkou křivdu, po zápase si stěžovali, že vrchnost Slovensko na šampionátu nechce, že sudí na druhou žlutou pro Škrtela vyloženě čekal. Přitom stoper šlápl ležícímu Kaneovi na kotník...

„Co k tomu všemu teď dodat?“ reagoval Škrtel po utkání v Glasgow.