Plná hlediště, pěkná hra. Baráž bychom si zasloužili, míní Slováci

Nadšení na fotbalovém Slovensku druhý den vyprchalo. Ve vysněné baráži Hamšík a spol. dodatečně o mistrovství světa 2018 s největší pravděpodobností bojovat nebudou, i když skončili na druhém místě ve skupině, k čemuž jim pomohl také remíza z Ljublaně.

Jenže pak proti Slovákům hrály výsledky pondělních zápasů v jiných skupinách, které je odsunuly do role nejhoršího týmu na druhých příčkách z celé kvalifikace.

Aby se to změnilo, nesmělo by v úterý večer Řecko porazit Gibraltar. To je jako kdyby Česko v neděli neporazilo amatéry ze San Marina. Stát se to může, ale je to krajně nepravděpodobné. K zázraku z Řecka by Slováci ještě potřebovali výhru Bosny v Estonsku.

Průběžná tabulka týmů z druhých míst ve skupinách Tým Z V R P S B 1. Portugalsko 7 6 0 1 22:4 18 2. Itálie 8 5 2 1 12:8 17 3. Dánsko 8 4 2 2 13:6 14 4. Chorvatsko 8 4 2 2 8:4 14 5. Švédsko 7 4 1 2 17:7 13 6. Severní Irsko 8 4 1 3 10:6 13 7. Řecko 8 3 4 1 9:5 13 8. Irsko 8 3 4 1 7:5 13 9. Slovensko 8 4 0 4 11:6 12

„Slováci si baráž zaslouží,“ shodují se slovenská média při hodnocení kvalifikace.

Losuje se za týden v úterý 17. října v Curychu a nezdá se, že by na ceremoniál do sídla Mezinárodní fotbalové federace FIFA Slováci dorazili.

Přitom v kvalifikaci zaostali jen za Anglií, skončili před Skotskem i Slovinskem, dvakrát porazili papírově nejslabší týmy Litvu a Maltu.

„Úkol jsme splnili. Teď už nám nezbývá nic jiného než čekat. Věřím, že to dobře dopadne,“ poznamenal stoper Milan Škriniar z Interu Milán ještě před pondělním duely ve Walesu, Ukrajině a Srbsku, které slovenský osud ovlivňovaly.

Nejspíš to nedopadne.

Slováci měli během kvalifikace i smůlu, s Anglií přišli o bod v páté minutě nastavění, ve Skotsku minutu před koncem. Všechny čtyři porážky (dvakrát s Anglií, ve Skotsku a ve Slovinsku) byly o gól.

Škriniar, Škrtel, Lobotka, Hamšík, Duda, Pekarík, Mak, Weiss, ale i Hrošovský, Greguš či Mihalík. Slováci mají mimořádnou generaci, možná nejsilnější mužstvo v samostatné historii.

Neúčast v baráži je pro Slovensko sportovním neštěstím. Národní mužstvo se chtělo vyrovnat Weissovu týmu, který v roce 2010 na světový šampionát do Jižní Afriky postoupil a dokonce hrál osmifinále. Chtělo navázat na sympatické vystoupení na loňském Euru. Už kvůli fanouškům, kteří léta neměli být na co hrdí.

Na nový stadion Antona Malatinského v Trnavě chodily během kvalifikačních bojů davy, průměrně patnáct tisíc diváků. Na poslední duel s Maltou přišlo téměř osmnáct tisíc

„Je nádherné, že lidi přijdou na nás a ne na soupeře. Je fajn, že jsme jich přilákali pěknou hrou a dobrými výsledky. Opravdu bych si přál, aby nám ta baráž vyšla, protože tihle fanoušci si to zaslouží,“ řekl obránce Peter Pekarík.

Slováci s napětím čekali na pondělní zápasy, teď se upínají k úternímu večeru. Sami už nic ovlivnit nemohou.

V podobní situaci byla jejich jedenadvacítka na červnovém Euru. Své zápasy dohrála a v dějišti šampionátu v Polsku čekala, jak se vyvine situace v dalších dvou dnech.

Slováci doufali, že tentokrát budou nejlepším týmem na druhých příčkách, protože jen ten postupoval do semifinále. Jenže výsledky Německa s Itálií a Česka proti Dánsku byly proti nim. „To, co předvedli Němci a Italové, byla jedna velká ostuda fotbalu. Jestli je fair play, že hrají na to, aby prohráli 0:1...“ zlobil se český kouč slovenské jedenadvacítky Pavel Hapal.

V Polsku reprezentovali i současní hráči áčka Škriniar, Rusnák a Lobotka. „V Polsku jsme zůstali všichni spolu a čekali, teď jsme se rozjeli do klubů. Třeba nám to přinese štěstí,“ přemítal Škriniar.