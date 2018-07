Trojnásobní fotbaloví mistři slaví šedesátku. Liberec vyzve Slask

Psal se 12. červenec roku 1958. To se sloučila Jiskra se Slavojem a vznikl fotbalový klub Slovan Liberec. Vstoupil do druhé ligy, v roce 1963 přišel potupný pád až do krajského přeboru, odkud ale přes divizi a třetí ligu postoupil v roce 1970 zpět do celostátní druhé ligy.