Liberecká zloba: Posaďme se zpátky na zadek, vraťme se k běhavému fotbalu

Po prohře 1:2 zůstali fotbalisté Liberce zdrceně sedět na trávníku, jako by nechápali, co se právě stalo. „V kabině bylo takové ticho, že kdyby spadl špendlík, byl by slyšet až ve sprchách,“ řekl střelec jediného libereckého gólu Roman Potočný. „Teplice bohužel daly na konci zápasu dva góly, které asi nikdo z nás nečekal. Musíme se posadit zpátky na zadek a začít od začátku, protože takhle to nejde.“

Liberec se v 56. minutě ujal vedení, když Potočný proměnil penaltu za faul Červenky na Mikulu. Po dvou hlavičkách střídajících hráčů Žitného a Vaněčka v závěrečných minutách však výhru nakonec nečekaně slavily Teplice, kterým se přitom letos venku nedařilo. Liberecký střelecký démon Matěj Pulkrab poprvé na jaře nedal ani gól, hosté si ho dobře pohlídali. „Sehráli jsme špatné utkání od začátku až do konce. Prohra je možná krutá, ale z celého utkání mám špatný dojem,“ přiznal trenér David Holoubek.

Mladého kouče štvalo, že hráči podle něj tentokrát neodevzdali na hřišti všechno. „Hráčům jsme v kabině řekli, že můžeme prohrát, ale po zápase musíme jít ze hřiště s tím, že jsme odvedli svoji práci správně. V kabině jsem se jich zeptal, jestli takový pocit měli,“ uvedl Holoubek.

Liberecký kapitán Vladimír Coufal přišel mezi novináře s malým synkem na ruce. Při rozhovoru se však několikrát neubránil sprostému slovíčku, prohra s Teplicemi ho hodně sebrala. „Nemůžeme mít štěstí pořád. Už minulý zápas na Slovácku jsme ubojovali, ale když nejdete štěstí naproti, tak se vás pustí, což se taky stalo,“ povzdechl si Coufal. „Podle mě jsme se uspokojili a mysleli si, že se Teplice porazí samy. Musíme si přiznat, že vyhrály zaslouženě.“

Liberec měl štěstí v neštěstí. Sice po delší době vyšel bodově naprázdno, ale vzhledem k zaváhání soupeřů klesl jen na čtvrté místo, má přitom stejně bodů jako třetí Olomouc. „Kdybyste mi na začátku jara řekli, že budeme čtvrtí a budeme bojovat o poháry, byl bych spokojený, ale s jídlem roste chuť. Máme dalších sedm zápasů na to, abychom za to zase vzali a už příští zápas na Dukle vyhráli,“ prohlásil trenér David Holoubek.

„Musíme se vrátit k našemu poctivému běhavému fotbalu. Protože jestli budeme hrát příště doma proti Slavii zase takhle, dostaneme bůra,“ řekl natvrdo kapitán Vladimír Coufal.