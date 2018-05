Vukadinovičův pád? Kdybych byl jeho trenér, pochválím ho, řekl Kordula

I když bylo krajské fotbalové derby dlouho zajímavé, končilo rozpačitě. Oba týmy nejprve rychle prchly do kabin před skupinou chuligánů z Půchova, která po závěrečném hvizdu vtrhla na hřiště. Do zlínských fotbalistů se pak slovně pustila část jejich fanoušků. A nadšení nepanovalo ani v táboru domácího Slovácka.

Přitom remíza 1:1 zaručila kolo před koncem sezony definitivní záchranu v nejvyšší soutěži nejen Slovácku, ale vzhledem k dalším výsledkům i Zlínu.

„Zklamání je na místě. A jsem rád, jaké to mužstvo je, že takhle správně reaguje,“ poznamenal kouč Slovácka Michal Kordula. „Po zápasech na Slavii nebo v Plzni by mnozí byli nadšení, že vezou bod, ale oni byli spíš nešťastní kvůli tomu, jaký způsob hry předvedli. Teď jsou především nešťastní, že nevyhráli derby, protože po tom hodně toužili.“

Daníček: Vukadinovič řekl, že to zkusil? Tak to mu gratuluji. Ukázal, jaký je to frajer.“

Zlínským fandům zase vadilo, že jejich tým toho v prestižním souboji moc nepředvedl a k remíze mu pomohl sporný pokutový kop.

„Volali na nás: Vymyšlená penalta,“ popsal záložník Daniel Holzer slova od části vlastních příznivců. „Já to nechápu. Makáme, hrajeme za sebe i za ně a pak nám nadávají.“ Slovácko mělo před šestitisícovou kulisou utkání dlouho pod kontrolou. Z množství velkých šancí však proměnilo jen premiérový ligový gól Lukáše Sadílka v polovině prvního poločasu.

„Všude se psalo, že to skončí plichtou, ale zápas měl úžasné tempo. Bylo vidět, že našim hráčům síla a rychlost trošku chybí, musíme přes léto na sobě hodně zapracovat. Domácí byli lehčí, v kombinaci rychlejší,“ uznal zlínský kouč Vlastimil Petržela. „Čekal jsem, že ve druhé půli už to Slovácko nepustí, ale najednou nás nechalo hrát, začalo nás tam pouštět, zbytečně hru otevřelo. My jsme z toho vyrovnali.“

Hrozící porážku, která by zlínské trápení se záchranou prodloužila až do závěrečného zápasu proti Liberci, nakonec zahnal Lukášem Železníkem proměněný pokutový kop v 79. minutě. Předcházel mu pád zlínského Vukadina Vukadinoviče po souboji se slováckým Vlastimilem Daníčkem. „Cítil jsem kontakt na zádech, tak jsem to zkusil a spadl,“ přiznal Vukadinovič. „Když to rozhodčí pískl, tak asi penalta byla.“

Jeho kouč nechtěl tato kontroverzní slova ani samotný penaltový zákrok hodnotit. „Nevím, co mám na to odpovědět. Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ opáčil Petržela.

Slovácký trenér byl k Vukadinovičovu úspěšnému pokusu smířlivý. „Co k tomu mám říct? Kdybych byl jeho trenér, tak ho pochválím, že to zkouší. Ale od toho je na hřišti rozhodčí, aby takové situace posoudil,“ zdůraznil Kordula.

Uznal, že závěrečné drama neměli jeho svěřenci vůbec připustit. „Brzy jsme začali přebírat otěže zápasu a po našem gólu jsme byli výrazně lepší. V pauze jsme se s klukama bavili, že je potřeba, abychom přidali druhý gól, ale nehráli jsme pak dobře, hlavně ve středové řadě. Dostávali jsme se pod tlak a hrozili jsme jen z brejků, ve kterých však musíme být kvalitnější.“

Co říkají v obou táborech na definitivní jistotu záchrany?

„Musím především říct, že jsme blbci. Máme silný kádr, ale už potřetí, co jsem ve Zlíně, se jaro bohužel tak zamotalo. Naším jediným štěstím nyní bylo, že ostatní týmy hrály mezi sebou,“ vydechl si zlínský Vukadinovič. „Cítíme úlevu, ale chtěli jsme derby vyhrát. Byli jsme na určité úspěšné vlně, navíc Slovácko derby dlouho nezvládlo. Chtěli jsme, aby sezona, teda aspoň jaro, mohlo být bráno jako dobré, odvděčit se fanouškům, že při nás stáli, i když to s námi nevypadalo úplně nejlíp. To se nepovedlo,“ hlesl slovácký Sadílek.