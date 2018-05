Derby má další náboj, Zlín i Slovácko hrají o udržení první ligy

Derby v ohrožení

Devět let museli čekat fotbalisté Zlína a Slovácka, než se 7. listopadu 2015 utkali ve vzájemném prvoligovém zápase. Po třech sezonách hrozí, že východomoravské derby ze soutěže zmizí. Ani jeden tým nemá dvě kola před koncem sezony jistou záchranu, spadnout může ale jenom jeden.

„Byla by velká škoda, kdyby kraj přišel o tohle derby. Ale věřím, že oba mančafty to zvládnou,“ pronesl zlínský záložník Vukadin Vukadinovič, který první derby od návratu Zlína mezi elitu rozhodl.

Přestože se krajští rivalové mírně řečeno moc nemusí a fanoušci si jdou po krku, přímí aktéři si nepřejí, aby jejich souputník sestoupil.

„Budu mít hroznou radost, když je v sobotu porazíme. Ale je rozhodně lepší hrát se Zlínem než s mužstvem, kde je 188 diváků. Při derby je plný stadion, skvělá atmosféra,“ řekl kouč Slovácka Michal Kordula.

„Derby by chybělo, je to peprnější, takové zápasy jsou krásné,“ přidal se kapitán Slovácka Vlastimil Daníček.

Sesadí Slovácko Zlín z trůnu?

V červenci to bude už 12 let, kdy Slovácko naposledy Zlín v prvoligovém derby díky brance Milana Ivany z penalty porazilo. Po devítileté odmlce ve vzájemných duelech čeká hradišťský celek na výhru pět utkání. Tři podzimní zápasy vyhrál Zlín (2:1, 3:1, 2:1), oba jarní skončily nerozhodně 1:1.

„Několikrát jsme je měli na lopatě, ale nakonec jsme to nezvládli. Ať už jsme doma neproměnili v závěru penaltu, nebo v posledním zápase, ve kterém jsme byli lepší. Je nejvyšší čas to zlomit,“ burcuje kouč Slovácka.

To jeho zlínský protějšek Vlastimil Petržela zažije na vlastí kůži východomoravské derby poprvé. „Všichni mi tady říkají, že je to významné utkání. Cítím to už delší dobu,“ přiznal Petržela, který však má za sebou nespočet vypjatých derby pražských „S“. Ať už jako hráč, nebo trenér. „Derby je nevyzpytatelné. Budu rád, když kluci dodrží pokyny. Pak věřím, že budeme úspěšní.“

Sázkaři čekají remízu

Bookmakeři mají jasno – derby nebude mít vítěze. Kurz na nerozhodný výsledek vytrvale klesá, už se dostal pod 2 a některé společnosti utkání raději z nabídky stáhly.

„Je zbytečné k tomu cokoliv říkat, je to totální nesmysl,“ ohradil se důrazně Kordula. Zatímco jeho celku remíza k záchraně stačí, Zlínu jen v případě příznivé shody výsledků ostatních výsledků. (viz box)

Že by hosté hráli na plichtu, Vukadinovič vylučuje. „I bod může hrát roli, ale půjdeme do utkání s tím, že chceme zvítězit. Každé derby, které jsem hrál, nebylo taktické, svázané. Hrálo se nahoru a dolů, každý chce zvítězit, nikdo neuhne ze souboje. Očekávám to stejné,“ prohodil srbský rychlonožka.

„Slyšel jsem až ve čtvrtek poprvé, že se něco takového řeší. Za mě je to blbost. Porazit doma Zlín a tím se zachránit v lize, co víc si přát,“ ptá se slovácký Daníček.

Na fanoušky dohlédne policie

Zlínští fanoušci koupili v předprodeji přibližně 250 vstupenek do sektoru hostů. Zbylé lístky budou pro zlínské zájemce k dispozici v den zápasu na pokladnách stadionu. Klub pro ně vypraví jeden autobus, většina se vydá na utkání po vlastní ose auty, případně vlakem. Obě minulá derby na hradišťském stadionu sledovalo celkem téměř šest tisíc diváků, obdobné to může být i tentokrát.

Policie se na případné konflikty mezi oběma tábory pečlivě připravuje. „V ulicích a nejbližším okolí stadionu bude přes sto policistů z řad pořádkové a dopravní policie, psovodi, jízdní policie, kriminalisté a antikonfliktní tým. Pořádek bude zajišťovat i městská policie a bezpečnostní agentura,“ řekl policejní mluvčí Petr Jaroš.

Hlídky budou monitorovat i příjezd fanoušků a jejich přesun na stadion. Před vstupem do hlediště musejí návštěvníci počítat s důkladnými kontrolami.