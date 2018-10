Sedmá prohra v řadě. Ani trenérská rošáda na Slovácko nezabrala

„Co bude dál, netuším. Ani nevím, co by se stalo, kdybychom vyhráli,“ reagoval Vlachovský na otázku o své budoucnosti u týmu, který převzal po úterním odvolání Michala Korduly.

Už dříve šéf klubu Petr Pojezný naznačil, že jeho záskok může být dočasný. „Ať už by to bylo na jeden zápas, tak patří velké díky vedení Slovácka, že mi tu možnost dalo. O to více mě štve, že jsem svým způsobem v tomto utkání selhal.“

Vzpomínka na ligovou premiéru zůstane pro bývalého Kordulova asistenta navždy hořká. „Kluci na tréninku dřeli, makali. Je smutné, že utkání jim nevyšlo. Mrzí mě to kvůli fanouškům, protože je ztrácíme,“ posteskl si.

Taktiku, kterou se svým štábem připravil, nabourala hned úvodní minuta zápasu. Už po 46 sekundách se trefil hlavou Vaněček.

„V první chvíli jsem si myslel, že tam půjde gólman, ale asi trošku zaspal a byl jsem tam dříve,“ soudil teplický kanonýr.

„Čekal jsem, že půjde do souboje Hofmann, a rozhodl jsem se pozdě,“ vysvětloval slovácký brankář Michal Daněk, proč vzdušný střet prohrál.

Vlachovský nechtěl svoje hráče veřejně pranýřovat. V pozápasovém hodnocení však rozdíl při bránění v šestnáctce okomentoval.

„Když jsem viděl, jak se chová brankář Teplic Diviš, tak v malém vápně nám všechno posbíral. Tady došlo k nedorozumění,“ podotkl Vlachovský. „My jsme měli docela dost centrů, ale často byly nepřesné a žádný se neujal.“

Petr Vlachovský, trenér fotbalistů Slovácka

Severočeši byli v úvodní půlce nadmíru efektivní. Tři střely na branku proměnili ve dva góly, v 31. minutě propálil Daňka z úhlu Krob. Od 49. minuty hrálo Slovácko přesilovku, v koncovce však znovu selhalo. Kuchtovu hlavičku zblízka těsně před přestávkou vyrazil Diviš, ve stejné šanci si neúspěšně počínal po pauze také Navrátil.

„Nedal jsem, moje chyba. Zápas se mohl zlomit,“ věděl Navrátil.

Ani mezi náhradníky se přitom nevešel nejlepší slovácký střelec loňské sezony Tomáš Zajíc, který je na čele kanonýrů juniorské ligy.

„Je strašně silný ve vápně, ale zase má rezervy v mezihře. Rozhodli jsme se pro jiné dva útočníky,“ uvedl Vlachovský.

Vybral špatně. A to ještě netušil, že po nedělní výhře Dukly spadne Slovácko na úplné dno tabulky.