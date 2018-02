Start do sezony máme slušný, pochvaluje si Daníček ze Slovácka

„V zimě jsme dřeli, abychom jaro chytli hned na začátku. A tohle je slušný start,“ pochvaluje si záložník a kapitán Vlastimil Daníček.

„Kdybych to předtím od někoho slyšel, řekl bych jen třikrát otčenáš a zdrávasmaria, to je jasné,“ usmál se trenér Michal Kordula.

Přitom oba zápasy Slovácko nezahájilo dobře. Ostravané měli navrch půl hodiny, než Kordulův tým skóroval. Spartě patřila celá první půle.

„Vstup jsme měli velmi špatný. Sparta nás ostře napadala a my jsme byli dost profesorští. V obraně jsme se snažili těžké situace řešit konstruktivně, ale nedařilo se nám to, uprostřed hřiště jsme zase byli ustrašení. Tím šlo dolů naše sebevědomí,“ uznal Kordula.

Po pauze navíc sparťan Stanciu přes Havlíka báječně prokličkoval do vápna a přihrál na zadní tyč, kde osmnáctiletý Drchal při svém ligovém debutu zblízka snadno premiérově skóroval.

„Už jsme neměli co ztratit, z kluků to pak spadlo a bod jsme si nakonec zasloužili,“ poznamenal slovácký kouč.

„Nezatahovali jsme se, nenechali jsme je hrát a vysoký presink na Spartu platil,“ doplnil Daníček.

„Po našem gólu nám Slovácko dělalo deset patnáct minut obrovské problémy. Je potřeba, abychom dokázali mnohem lépe reagovat na to, když se soupeř zlepší. Máme na to dost zkušené hráče,“ prohlásil trenér Sparty Andrea Stramaccioni. Místo toho na konečných 1:1 srovnal svou sedmou brankou sezony slovácký střelec Tomáš Zajíc.

„Je nesmírně pracovitý, jak dokáže uběhat stopery a uhrát míče zády k bráně. Šestnáctka soupeře je pak jeho doménou,“ poznamenal Kordula. „Jsem rád, že mu góly padají, ale pořád má co zlepšovat. Například chceme, aby se víc zapojoval do kombinace.“

Při druhém ligovém startu pak opět obstál devatenáctiletý štítový záložník Dominik Janošek.

„Zpočátku se musel vyrovnat s úkoly pro něj nezvyklými, aby hrál dost zezadu, a moc to nefungovalo. Ale pak se hodně zlepšil,“ pochválil trenér Slovácka zimní posilu z Brna. „Věří si i v těžkých situacích, občas jde na můj vkus až do velkého rizika, ale má dobrý přehled. Byl to od něj znovu dobrý výkon.“

Zápas se hrál v pětistupňovém mrazu, který byl ještě vlezlejší kvůli silnému větru.

„Bylo to neskutečné. Když jsem přišel po přestávce na hřiště, klepaly se mi zuby zimou. Prvních pět minut druhého poločasu jsem se regulérně třásl,“ popisoval slovácký záložník Daníček. „Říkal jsem si, že tu mašinu musíme co nejrychleji zahřát. Zpočátku byly nějaké standardky, to nás zahřálo velice rychle,“ usmál se.

Slovácko si teprve musí vybojovat udržení v nejvyšší soutěži. Zatím je čtrnácté, tři body od sestupu. Za záchranou však vyrazilo nadějně.

„Už první kolo ukázalo, že bude každý zápas hrozně důležitý, protože se týmům zespodu daří bodovat,“ uvedl Daníček. „Je to omílaná fráze, ale opravdu se musíme soustředit sami na sebe. Stejně ostatní výsledky neovlivníme. Když budeme bodovat my, půjdeme nahoru.“