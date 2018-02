Slovácku se proti favoritům nedaří, se Spartou už vysoko prohrát nechce

Proti Pražanům se Slovácku dlouhodobě nedaří, z posledních 20 ligových zápasů vyhrálo jedinkrát. Ovšem z Uherského Hradiště si Sparta v minulých dvou ročnících odvezla celkem jen jeden bod. A na některém z moravských stadionů v lize vyhrála naposledy před téměř dvěma roky (v březnu 2016 v Olomouci 2:0).



„Už jsem stačil poznat, že každý venkovní zápas české ligy je velmi obtížný. V první části sezony jsme venku ztráceli body, ale teď se samozřejmě budeme připravovat tak, abychom na Slovácku vyhráli,“ uvedl trenér Sparty Andrea Stramaccioni.

Jeho tým vstoupil do jara výhrou 2:0 nad Libercem. Sparťané sice šli rychle do vedení, ale pak se až do konce o vítězství strachovali.

„I oni sami mluvili o tom, že v zápase nedominovali. Ale začátek měli velmi dobrý,“ upozornil Kordula.

„Naším cílem není hrát dobře jen poločas nebo 35 minut, chceme hrát dobře celé zápasy,“ reagoval Stramaccioni.

„Je otázka, jak jejich individuální kvalita uspěje proti naší součinnosti, automatismům a kolektivnímu výkonu,“ poznamenal kouč Slovácka.

Právě díky těmto atributům Slovácko před týdnem zvítězilo 2:1 v důležitém záchranářském souboji v Ostravě. V začátku utkání přitom byl mnohem aktivnější protivník.

„Nechtěli jsme to a nebudeme to chtít ani teď. Možná pod dojmem důležitosti prvního zápasu jsme nebyli tak konstruktivní, jak dokážeme,“ uvažuje Kordula. „Nechceme, aby převahu měla Sparta. Může se samozřejmě stát, že kvalitou nás soupeř zatlačí, ale určitě nebude naší taktikou zalézt.“

Slovácko se nyní dělí s Brnem o třinácté místo, patnáctá Jihlava ztrácí dva body, poslední Ostrava jednou tolik.

„Ale zápas se Spartou musíme každopádně odpracovat, nemůžeme si jej jen jít užít, to by mohl být problém. Samozřejmě je ale možné jej odpracovat s radostí,“ uvedl slovácký trenér.

Zvažuje přitom, že do vítězné sestavy zasáhne. „Je možné, že nějaká změna nastane. V Ostravě jsme i přes vítězství nebyli úplně spokojení, třeba ve středové řadě si představujeme lepší výkony,“ naznačil Kordula.

Příliš pravděpodobně nevypadá start kapitána Veličeho Šumulikoského, který týden antibiotiky léčil nemoc. V Ostravě jej na štítovém záložníkovi skvěle zastoupil při svém prvním ligovém startu v základní sestavě devatenáctiletý Dominik Janošek.

„Šumi ve středu poprvé individuálně trénoval, ve čtvrtek pak byl s mužstvem. Jsou u něj obrovské otazníky,“ přiznal Kordula.