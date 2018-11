Slovácko má nového trenéra, přichází Svědík z Jihlavy

O odchodu z Jihlavy do Slovácko psala MF DNES už v pátek před víkendovým kolem.

Paradoxně: Jihlava souboj o první příčku v Českých Budějovicích prohrála, naopak Slovácko po osmi porážkách vyhrálo a opustilo poslední příčku.

V Příbrami vedl tým dočasný kouč Petr Vlachovský, který před třemi týdny nahradil Michala Kordulu.

„Martin Svědík pro nás byl variantou číslo jedna. Jeho příchod by měl být jednak hnacím motorem do kabiny a zároveň by měl přinést zvýšení kvality. Domníváme se, že je to ten správný trenér do našich podmínek a věříme, že se nám podaří zlepšit postavení v ligové tabulce a naplnit tak potenciál týmu,“ prohlásil ředitel klubu Petr Pojezný.

„Zájem Slovácka vnímám jako ocenění moji trenérské práce. Navíc Slovácko přišlo s nabídkou, která je ze sportovního hlediska velmi dobrá. Jsem rád, že se kluby domluvily a já mám šanci vrátit se do první ligy,“ řekl nový kouč Slovácka.

Klub z Uherského Hradiště odvolal Kordulu v polovině října po šesti porážkách za sebou, skončil i sportovní ředitel Stanislav Levý. Tým dočasně převzal asistent Vlachovský, který zároveň vedl i ženské družstvo Slovácka.

Jihlavu v posledním kole podzimu povede asistent Michal Šmarda, který se poté přesunu za Svědíkem. Pak Jihlava najde nového trenéra.

„Nabídka, kterou Martin dostal od Slovácka, je po všech směrech nadstandardní. Stejně jako odstupné, které jsme vybojovali pro Jihlavu. Jsem rád, že tu byl po dlouhé době trenér, který odchází, protože dobře dělal svou práci a ne proto, že byl vyhozen,“ řekl jihlavský ředitel Jan Staněk.

Čtyřiačtyřicetiletý Svědík je bývalým ligovým útočníkem, působil v Baníku Ostrava, který od léta 2013 trénoval, pak dělal asistenta Františku Komňackému.

Na jaře 2015 krátce působil jako asistent Dušana Uhrina mladšího v Minsku, od léta téhož roku vedl reprezentaci do 20 let.

V prosinci 2016 nastoupil do Mladé Boleslavi, s níž byl na konci sezony čtvrtý.

Další štací byla Jihlava, v lednu 2018 přišel k beznadějně poslednímu mužstvu ligy. V prvních dvou jarních kolech porazil Slavii a vyhrál v Plzni, tým bodoval i dál, ale nakonec boj o záchranu nezvádl a smolně sestoupil.

Po čtrnácti kolech druhé ligy je Jihlava o skóre druhá za Českými Budějovicemi. Do nejvyšší soutěže postoupí vítěz, druhý a třetí tým hrají baráž proti patnáctému resp. čtrnáctému týmu prvoligové tabulky.

Jde o šestou trenérskou změnu v aktuálním ročníku Fortuna ligy. Už dřív skončili kvůli špatným výsledkům Pavel Hapal ve Spartě, Pavel Drsek v Dukle a Daniel Šmejkal v Teplicích. Roman Skuhravý odešel z Opavy na vlastní žádost.