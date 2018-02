Fotbalový „dědek“ Šumulikoski si sestup Slovácka nepouští do hlavy

„Vymyslel to trenér, přidali se Reinberk, Hofmann, Daněk, Daníček... Bohužel ve fotbale jsem už dědek, ale vážím si toho, že mi tak říkají. Není to tak, že by mě nerespektovali. Mám 37 let, musím být rád, že ještě hraju. Že se mi vyhýbají zranění a že to tak vydrží co nejdéle,“ říká vůdce týmu, na jehož zkušenosti bude Slovácko v jarní řeži o udržení znovu spoléhat.

Jste jediný bod od sestupu. Jak byste označil vaši výchozí pozici?

Zažil jsem i horší doby. Jsem přesvědčený, že naše výsledky neodpovídají tomu, jak pracujeme, jak hrajeme. Bohužel nám chybí góly, abychom vyhrávali. Kabina je pořád stejná, tam není žádný problém. Kluci se snaží. Doufám, že nám to Bůh vrátí. Budeme bojovat až do konce.

Přesto to musí být frustrující, když jste chváleni za hru a body nepřibývají, ne?

Jsem psychicky silný. Jinak bych fotbal nehrál. Záchraně věřím moc. Že máme mladou kabinu, je v téhle situaci dobře. Mladí kluci si to tak neberou. V jejich věku jsem byl stejný. Až když jsem stárl, začal jsem nad vším více přemýšlet. Mladí se nestresují jako my starší. Berou to s větším nadhledem.

Blesklo vám hlavou, že by Slovácko mohlo sestoupit?

Ve fotbale se může stát cokoliv. Spadly i větší kluby než Slovácko. V hlavě to ale nemám, vůbec si to nepřipouštím, i když vím, že každý zápas bude hodně těžký.

Co říkáte na úvodní kola? Ostrava venku, doma Sparta, pak do Olomouce.

Bohužel to takhle bylo nalosované na začátku. Body nám chybí, ale nikoho se nebojíme. Hráli jsme i s těžšími soupeři v zimní přípravě na soustředění v Turecku. Neměli jsme tam žádné fanoušky. Doufám, že nám doma pomůžou a budou stát za námi.

Veliče Šumulikoski v utkání proti Karviné

Sledoval jste, jak Ostrava posiluje?

V poslední době noviny moc nečtu. Ale leccos se doslechnu. Posily samy o sobě zápas nevyhrají. Na české poměry koupili velká jména, ale ne vždy se posily povedou. Podívejte se na Spartu v létě, koho získala. A nevyšel skoro nikdo.

V zimě přivedl klub tři nové hráče. Budete silnější?

Hrajeme stylem, který je pro některé hráče složitý na zažití. Ale věřím, že budeme silnější. Důležité je, že se mladí posouvají. Jsem spokojený, jak to zvládají. Musím před nimi smeknout klobouk. Jako nejstarší se jim snažím pomáhat.

Dokážete poradit z pozice záložníka i útočníkům, kteří jsou ve Slovácku hodně mladí?

V klubu byl vždycky zkušenější útočník, aby se mladí od něho učili. Bohužel jsme zatím takového nenašli, takže se jim snažím radit. Něco jsem prošel v cizině, vím, jak to tam dělali. Ale to není moje práce, mám hlavně defenzivní úkoly.

Prý už za vás má Slovácko potenciální náhradu v podobě Dominika Janoška. Máte stejný pohled na věc?

Mohl by být nástupcem. Ale fotbal je nevyzpytatelný. Jednou jste nahoře, pak zase dole. Když to bude zvládat psychicky, i když se nedaří, mohl by být dobrý.

Pořád jste ve hře o MOL Cup. Nepůjde pohár v kontextu ligy stranou?

Jsem přesvědčený, že je lepší hrát utkání než trénovat. V zápasech se naučíš víc. Pohár máme dobře rozjetý, věřím, že půjdeme dál než do čtvrtfinále.