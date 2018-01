Start zimní přípravy fotbalistů Slovácka: bez Rady i bez posil

Ve středu a ve čtvrtek jsou fotbalisté Slovácka ještě rozdělení na dvě poloviny kvůli tradičním zdravotním a fyzickým testům v Olomouci. Až se v pátek ráno poprvé všichni sejdou, nebude mít kouč Michal Kordula problém zkontrolovat, zda je výprava pro soustředění v Turecku kompletní. Žádná nová tvář by tam totiž být neměla.

„Intenzivně ale pracujeme na příchodu jednoho až dvou hráčů, kteří by měli být okamžitou posilou v boji o záchranu,“ prozradil sportovní ředitel klubu Stanislav Levý.

O podrobnostech hovořit odmítl. Podle informací MF DNES chce Slovácko po jednom českém hráči do defenzivy i ofenzivy. Rozhodně přitom nedojde na návrat odchovance Michala Kadlece ze Sparty, o kterém v minulých dnech spekulovala některá média.

Kouč Kordula na jednu stranu zmiňuje snahu Slovácka o maximální nasazování vlastních hráčů.

„Asi každý trenér by chtěl posily, nejlépe obrovskou kvalitu, aby mohl být relativně v klidu. Ale myslím si, že i když zrovna jsme v nějakých těžkostech, nemá se uhýbat z koncepce klubu,“ zdůraznil Kordula.

Trenér aktuálně čtrnáctého týmu ligy, který je jen dva body od sestupu, však zároveň připouští, že příchod několika posil zvenčí tentokrát zřejmě potřebný je. „Víme, kde nás boty tlačí. Některé hráče, kteří jsou pro nás zajímaví, máme rozjednané, jsem s nimi v kontaktu i já, ale aby se příchod podařil, to je spíš na našem vedení.“

Konkurence navíc krouží kolem několika slováckých fotbalistů: brankáře Heči, obránce Břečky, záložníků Havlíka s Machalíkem i útočníka Zajíce.

„Určitý zájem registrujeme, ale nic není v horké fázi. Na případný odchod bychom každopádně museli adekvátně reagovat,“ uvedl sportovní šéf Levý.

Slovácko vyrazí zítra do tureckého letoviska Belek zřejmě bez stopera Tomáše Rady, který se dává do pořádku po letní operaci kolene.

Tomáš Rada (vpravo) poslední rok bojoval se zdravotními problémy, se Slováckem do Turecka nejspíš nezamíří.

„Testy neabsolvoval. Sice už nějakou dobu běhá, ale s míčem na hřišti ještě nebyl, proto řešíme, jestli jej raději nenecháme v individuálním tréninkovém režimu,“ prohlásil trenér Kordula na adresu 34letého Rady, který v roce 2017 odehrál v lize jen šest minut. „Teprve uvidíme, v jakém bude Tomáš zdravotním i herním stavu, o místo v kádru se musí porvat jako všichni ostatní.“

Fit už je naopak další stoper, kterého na podzim trápily problémy s kolenem – Tomáš Břečka.

Kromě něj se k týmu opět připojil i záložník Tomáš Vasiljev, který prožil půlrok na hostování ve Vítkovicích.

„Tam jsme ho sledovali, ale chceme jeho zlepšení vidět i v tréninkovém procesu. Trénovat s námi bude i Matěj Trmal z juniorky a sedmnáctiletý Michal Kohút z dorostu, ve kterém vidíme budoucnost,“ poznamenal Kordula.

Slovácko stráví v Turecku při dvou pobytech celkem tři ze šesti týdnů zimní pauzy, sehraje tam i předligovou generálku.

„Kromě nějaké doby strávené na cestách v tom vidím jen velká pozitiva. Čekají nás tam kvalitní hřiště i kvalitní soupeři,“ pochvaluje si trenér. „Už loni jsme tam byli skoro tři týdny v kuse, obdobné to bylo v létě ve Slovinsku. Teď jsme se to rozhodli rozbít návratem do Hradiště.“

Doma tým prožije druhou polovinu ledna, kdy mu přípravu zpestří duel na hřišti Rapidu Vídeň, pro který to bude generálka před jarním startem rakouské ligy.