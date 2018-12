Fotbalisté Slovácka chtějí doma zabrat. Byť je čeká Sparta

O prolomení série domácích neúspěchů se bude Slovácko snažit dnes proti pražské Spartě, s níž na hradišťském stadionu už třikrát neprohrálo (2 remízy a výhra).

„Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát, ale stojí proti nám Sparta, takže favorit je jasný,“ zůstává opatrný kouč Martin Svědík. Slovácka se ujal před dvěma týdny a napoprvé překvapil vysokou výhrou v Ostravě, po níž je tým třináctý. Naopak sparťanům sice patří v ligové tabulce třetí příčka, v minulém kole ale doma hráli pouze 0:0 s Jabloncem a stejný výsledek zopakovali také ve středečním osmifinále poháru v Opavě, přes kterou v takřka nejsilnější sestavě postoupili až v penaltovém rozstřelu.

„Někdo třeba říká, že nejsou v pohodě, ale o tom já odmítám spekulovat. Nikdy nevíte, jak komu zápas sedne, nebo nesedne. Do mužstva nevidím, ale mají plno velmi kvalitních hráčů a pořád je to Sparta. Tečka,“ zdůraznil Svědík.

Pohárové vystoupení svého soupeře sledoval pečlivě. „Bylo dobré to vidět. Už předtím jsme měli nějakou představu, jak hrát, a tím zápasem jsme si to jen utříbili.“

Z pohárového utkání odehrál kvůli zranění kolene jen čtvrthodinu útočník Tetteh, jehož start proti Slovácku, kde v minulosti působil, je tak nejistý.

Slovácko - Sparta Sledujte od 17.00 online.

„Sice odstoupil, ale nevíme, nakolik je to zranění vážné. Tetteh je samozřejmě nadstandard, umí dávat góly, je to střelec, nepříjemný velký útočník,“ uznává slovácký kouč. „Ale ať už nastoupí kdokoliv, pořád to bude mít svou kvalitu. Připravujeme se na všechny varianty, nespekulujeme, kdo bude hrát. Zajímá nás hlavně náš výkon.“

A Svědíkovi noví svěřenci při výhře v Ostravě přes slabší start nakonec zaujali. „Výsledek i výkon byly pro mužstvo povzbuzením, hlavně psychickým. Jsem spokojený s pracovitostí mužstva i s věcmi, které hráči na trávník přenesli, ale je toho hodně, s čím zatím spokojený nejsem. Hlavně útočná fáze, tam musíme být ještě odvážnější, organizovanější,“ nabádá Svědík své svěřence.

Vítěznou sestavu nebude moct zachovat, i když by rád. „Jestli budou nějaké změny, budou vynucené. Reinberka vyřadilo svalové zranění ze zbytku podzimu. A už minulý týden se nám taky rozšířila v kabině chřipka. Nechci říkat jména, protože tady je stav hráčů nejistý,“ poznamenal trenér Slovácka.