Slávista Škoda o prvním gólu: Nebylo to od nás nesportovní, já nefauloval

Stanislav Hofmann, stoper Slovácka

„Přiletěl dlouhý balón, který jsem odehrál hlavou, pak jsem dostal ránu do spánku a do úst, roztrhl mi ret. Nevím, jestli to byl faul, musím se na to podívat ze záznamu. Ale byla to rána, pak se mi omlouval, že kolem probíhal a trefil mě ramenem. V prvním momentě jsem čekal, že rozhodčí hru zastaví, protože to byla rána, navíc do hlavy. Držel jsem se za obličej, byla tam krev. Nevím, jestli rozhodčí ten souboj neviděl. Pak mi říkal, že to faul nebyl, proto se hrálo dál.“