Gruzínský kanonýr Sicharulidze bude Slovácku na startu jarní části chybět

„Na pozici šest vypadal velmi dobře. Může to být náhrada za ‚dědka‘, až to jednou zabalí,“ naznačil trenér Michal Kordula, že s Dominikem Janoškem počítá na post defenzivního štítu místo kapitána Šumulikoskiho. Sicharulidze se ukázal pouze v jednom přípravném utkání, pak se na tréninku zranil. V Hradišti odhadují jeho absenci na dva až tři týdny. Dodatečné posílení ofenzivy do 22. února, kdy se uzavře české přestupové okno, je málo pravděpodobné. Tohle není styl Slovácka.

„Příslibem jsou útočníci Tomáš Zajíc a Filip Kubala. Jsou o rok starší, věříme jim,“ pronesl ředitel klubu Petr Pojezný; i proto Slovácko nehledalo útočníky v národní lize. Důvěru mají místní odchovanci.

„Doufáme, že si Zajíc minimálně udrží svoji brankovou laťku z podzimu,“ zmínil Kordula nejlepšího střelce mužstva, který se trefil pětkrát. Jen s jeho příspěvkem si ale Slovácko nevystačí, ostatní spoluhráči se zmohli dohromady na 8 gólů. „Musí se k němu připojit všichni středoví hráči.“

Čtrnáctý tým ligy spoléhá také na zkušeného obránce Krejčího, přestože v generálce proti ruskému Tosnu nenastoupil.

„V prvním zápase měl problém dostat se do našeho systému. Ostatní kluci jsou v tomhle dál,“ vysvětlil Kordula. Krejčímu ale věří. „Může pomoct vůdčími schopnostmi v defenzivě, vítěznou mentalitou.“

Dál už naopak nepočítá s Tomášem Radou, který kvůli zranění vynechal celý podzim. Sportovní manažer Stanislav Levý mu momentálně hledá nové angažmá.

„Kdyby byl přínosem, nechali bychom si ho. Ale na jeho post máme čtyři lepší hráče,“ poznamenal Kordula.