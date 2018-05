Pustíme hráče jen do pohárů nebo do ciziny, zní z fotbalového Slovácka

„Podle jarní části se dá mnohé odhadnout. Mužstvo by si zasloužilo, aby přišla i nová krev,“ připomíná ředitel klubu Petr Pojezný, že Slovácko při jarních záchranářských bojích hned šestkrát vyšlo střelecky naprázdno a ve zbylých osmi utkáních vstřelilo celkem jen deset branek.

„Naši mladí útočníci se ohromně zlepšili, ale chtít po nich víc branek, to asi ani nejde,“ zmínil Pojezný osmigólového Tomáše Zajíce, kterému je přitom stále teprve jedenadvacet let. Záda mu přitom kryje pouze o tři roky mladší Filip Kubala. „Už teď jsou to zajímaví hráči, a pokud ve svém vývoji budou pokračovat, mají před sebou perspektivu.“

Kádr potřebuje rozšířit o další útočníky i kvůli tomu, že další talentovaný forvard Kanghuyn Yu po vážném zranění zánártních kůstek v klubu ukončil smlouvu a léčí se doma v Jižní Koreji.

Na jaře se nepředvedl ani další zahraniční útočník, Gruzínec Irakli Sicharulidze. „V náročné sezoně nebyl prostor, aby dostal šanci. Má tady dlouhý kontrakt, tak přemýšlíme, že bychom jej dali někam na hostování, potřebuje dostat příležitost. Je to zajímavý útočník, ale u nás by to teď asi bylo složité, byť možné je všechno,“ uvažuje šéf Slovácka.

Dá se očekávat, že v nejbližší době se bude vedení klubu zabývat i zájmem o čtyřiadvacetiletého stopera Tomáše Břečku nebo o tři roky staršího gólmana Milana Heču. Oba mají za sebou vynikající jarní část ligy korunovanou rekordní sérií 610 minut bez inkasované branky.

„Zájem o naše hráče se teď začne projevovat. Nyní víme o jedné, dvou možnostech. Rozhodně nechystáme nějaké unáhlené kroky, spíš chceme udržet kvalitu kádru a ještě se bavíme, kde přitlačit,“ poznamenal Pojezný. „Někteří kluci ale potřebují jít dál.“

O Břečku už před rokem usilovala pražská Dukla, Heča byl zase dříve v hledáčku ostravského Baníku.

„Nic proti těmto klubům, ale tam pro kluky nevidím jakýkoliv posun. Bavme se o klubech v evropských pohárech nebo zahraničí,“ zdůrazňuje ředitel Slovácka. „Když to bude opravdu zajímavé pro hráče i klub, nemůžeme tady hráče úplně blokovat.“

Stoper Břečka by mohl posílit třeba Jablonec, který třetím místem v lize získal jistou účast v základní skupině Evropské ligy.

Mladý sparťanský útočník Václav Drchal (vlevo) bojuj o míč s Tomášem Břečkou ze Slovácka.

„Zatím z Jablonce nic na stole nemám. Ale že Tomáše chce, a také někdo další, to asi pravda je. Je otázka, jestli se dohodneme,“ uvedl Pojezný, který odhaduje, že by kádr mohli v létě reálně opustit právě nanejvýš dva hráči.

Jistý je konec sedmatřicetiletého záložníka Veliče Šumulikoského, který první část jara promarodil a pak už neodehrál ani minutu.

„Určité možnosti jeho dalšího působení v klubu spolu probíráme, ale domluvili jsme se, že zatím si to necháme pro sebe. Nikam nespěcháme, máme spolu vztah, že jsme nepotřebovali žádné smlouvy už v době, kdy byl jako hráč,“ těší Pojezného a přiznává, že vzdát se takové osobnosti rozhodně nemíní. „Zase tak moc jich tady není.“