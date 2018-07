Slovácko před startem ligy: příchody Kadlece a Mingazova se zadrhly

„Jezdíme sem s týmem na obědy. Když máme odpoledne volné, tak tady třeba jednou za týden s některýma klukama zůstanu. Ale spíš se to učíme, než bychom golf uměli,“ říká obránce Jan Juroška. „To já v životě golfový míček neodpálil,“ smál se kapitán Vlastimil Daníček.

Jedinou zcela novou tváří na oficiálním „golfovém“ snímku je jednadvacetiletý útočník Jan Kuchta, který do Slovácka přišel na hostování ze Slavie. Klub tím reagoval na táhnoucí se zdravotní problémy nejlepšího střelce Tomáše Zajíce.

„Vyšetření u nás ani v Německu u něj neodhalila nic vážného, do deseti dnů by se měl Tomáš zapojit do tréninku. Pokud se tyto prognózy doktorů potvrdí, věřím, že máme konkurenceschopný útok,“ uvedl sportovní ředitel Stanislav Levý.

Vylepšit loňskou slabou gólovou produkci Slovácka měl také turkmenský krajní záložník Ruslan Mingazov, který ukončil angažmá ve Slavii. Z připraveného přestupu ale zatím sešlo.

„Netajíme se tím, že chceme zvýšit konkurenci na křídlech. Už jsem pro něj jel do Prahy, ale vyšetření ukázalo problémy s kolenem. Ve čtvrtek budeme znát podrobnější výsledky a prognózu, podle čehož se zařídíme,“ poznamenal výkonný ředitel klubu Petr Pojezný.

Slovácko usiluje i o hráče z druhého pražského klubu. Velkou část přípravy měl kouč Kordula k dispozici levého obránce Michala Kadlece, kterému Sparta oznámila, že s ním nepočítá. Kadlec zasáhl do šesti letních zápasů Slovácka včetně generálky, na soupisce svého rodného klubu ale zatím chybí a jeho nedělní start na hřišti Bohemians je nejistý. „Michal u nás chce hrát, ale musí dořešit své záležitosti se Spartou,“ upozornil na zádrhel Pojezný.

„Je nicméně reálné, aby o víkendu nastoupil za Slovácko. Jsme s klubem domluvení, že může odejít, tam problém není. Zatím se nám s hráčem nedaří nalézt shodu na podmínkách. Ve chvíli, kdy ji nalezneme, nic nebude bránit Michalovu odchodu,“ reagoval generální ředitel Sparty Adam Kotalík.

Pokud by z Kadlecova příchodu sešlo, chtělo by vedení Slovácka přivést talentovaného stopera. I proto, že střední obránce Tomáš Břečka v létě přestoupil do Jablonce.

Kromě toho odešel brankář Milan Heča do Sparty a záložník Dominik Janošek do Plzně, odkud ale ještě bude v hradišťském klubu hostovat. Velké posilování se podle ředitele Pojezného nekoná i kvůli filozofii klubu postavené na vlastních odchovancích, balík peněz tak má hlavně zajistit bezproblémové fungování Slovácka v nejbližším období.

„Základním cílem je účast v prostřední skupině o sedmé až desáté místo, jejíž vítěz ještě může bojovat o Evropskou ligu,“ uvedl šéf klubu.