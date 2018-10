Fotbalové Slovácko prožívá strmý pád. Kde se zastaví?

A přestože může využívat nadstandardní podpory vedení, všechny začíná dohánět tlak netrpělivé veřejnosti. Zlepšení totiž stále nepřichází.

Proč u Slovácka, které z úvodních pěti kol vytěžilo nadstandardních devět bodů, následoval tak strmý pád a tým už je na patnácté příčce, dva body od poslední Dukly?

Zloba fandů, jako vždy, míří v první řadě na kouče. Jedni mu vyčítají zvolenou taktiku. Michal Kordula se neohlíží na sílu soupeře, ve hře chce dominovat nejen při domácích zápasech proti nejslabším, ale i na hřištích elity.

To se mu sice daří, hráči Slovácka si letos rozdali vůbec nejvyšší počet přihrávek z celé ligy a vyšší držení míče má jen Slavia a Sparta, výsledkem je však pouhých 35 střel na bránu, hůř je na tom pouze Dukla. V množství přihrávek do gólové šance nebo do pokutového území je to obdobné. Převaha ve hře je pak Slovácku celkem k ničemu.

I z minima by se dalo něco vytěžit. Letošní podzim však potvrzuje to, na co řada lidí upozorňovala dlouhodobě: Slovácku od konce kariéry kanonýra Libora Doška před dvěma lety chybí hráč, o kterého by se dalo v útoku opřít.

Mladým forvardům chybí zkušenosti a ani nemají vedle koho růst. Když ze rozstřílel Tomáš Zajíc, zabrzdily jej na dlouho zdravotní problémy a po uzdravení se nemůže chytit, k poslednímu utkání v Jablonci jej kouč ani nevzal.

Tahouna Slovácko postrádá i v záloze a inkasovaným gólům nyní až příliš často předcházejí velké individuální chyby, na které dřív mužstvo nebylo zvyklé.

Přes to všechno se dá čekat, že ani středeční schůzka vedení klubu s majitelem Zdeňkem Zemkem změnu na trenérské pozici nepřinese.

Nejsou totiž příznivci změn. Navíc Zemek v současné chvíli řeší jiné než fotbalové starosti – jeho dva synové už byli pravomocně odsouzeni za solární podvody a soud za totéž čeká i jeho samotného.

Zároveň je Kordula nesmírně pracovitý, fotbalem žije neustále. Třeba včera, den po prohře v Jablonci, měli sice hráči volno, ale kouč byl od rána ve své kanceláři na stadionu. I proto, že zastává také pozici šéftrenéra celého klubu, pod sebou tak má také všechna mládežnická mužstva. Nabízí se proto, že by mu jeho nadřízení mohli od současných starostí ulehčit odebráním této zodpovědnosti.

Aby se mohl progresivní mladý trenér plně koncentrovat na pomoc ligovému týmu. K záchraně v nejvyšší soutěži totiž vede cesta jen okamžitým zlepšením výsledků. A po nadcházející reprezentační pauze se Slovácko střetne doma s Teplicemi, které mají stejně jako Kordulův tým devět bodů...