Na neoblíbeného soka si Slovácko věří. Kouč: Šlapeme, jen nezakřiknout

„Neřekl bych, že by to bylo způsobené nějakým specifickým prostředím v Boleslavi. Byla to spíš souhra náhod. A taky Boleslav dlouhodobě patří ke špičce, i když to právě teď nepotvrzuje,“ uvažuje kouč Slovácka Michal Kordula, který coby hráč u jediného úspěšného zápasu v Boleslavi, výhry 3:2 v roce 2010, nebyl kvůli karetnímu trestu.

Vůbec poslední vzájemný zápas, který se hrál loni v polovině září v Uherském Hradišti, byl pro něj speciální v tom, že šlo o jeho debut po jmenování hlavním trenérem Slovácka. Premiéra mu však zhořkla, Boleslav si tehdy odvezla výhru 1:0.

„To tak rychle letí, že už si na to ani pořádně nepamatuju. Ale v hlavě mám, že jsme zápas neodehráli moc dobře, nebyli jsme kvalitní,“ vzpomíná. „Teď šlapeme. Ale nechci to zakřiknout.“

Mladá Boleslav - Slovácko Od 15 hodin sledujte online.

I díky tomu má jeho tým šanci na podařený výsledek. Oba soupeře navíc dělí v tabulce jediný bod. Hůř je na tom před vzájemným soubojem Slovácko, které se drží mimo sestup jen díky lepšímu skóre.

„Byl bych rád, kdybychom tu bilanci prolomili. Nemusím zdůrazňovat, jak je zápas pro oba týmy důležitý. Máme zdravou sebedůvěru k tomu, abychom toto utkání zvládli,“ věří Kordula.

Středočechy nově vede kouč Jozef Weber, Kordulův dlouholetý spoluhráč ze záložní řady Jablonce. Boleslavské angažmá zahájil výhrou 3:0 v Brně a ve středu vybojoval proti Ostravě i přes dlouhou hru v oslabení postup do semifinále domácího poháru, rozhodoval až penaltový rozstřel.

„My jsme před týdnem hráli proti Bohemce taky po pohárovém utkání,“ nevěří Kordula, že by se na Boleslavi měla projevit únava.

A obdobně to vidí i boleslavský kouč Weber. „Hráčům jsem řekl, že nechci slyšet řeči o nějakém vyčerpání, ani v kabině, ani před novináři. Jsou trénovaní, v příštích osmačtyřiceti hodinách musí umět zregenerovat a na sobotní zápas se připravit,“ uvedl po pohárovém postupu.

V sestavě Boleslavi jsou kvůli zdravotním problémům pravděpodobné změny. „U nás je nepředpokládám. Sestava je téměř ustálená,“ poznamenal slovácký kouč Kordula.