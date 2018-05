Stáli při nás všichni svatí, přiznal po duelu v Plzni brankář Heča

„Dneska té práce bylo hodně a se štěstím jsme tady uhráli bod. Pár zápasů dozadu zas na mě třeba nešla střela žádná. Kluci dobře bránili, a snad jsem jim pomohl i já,“ řekl Heča, který předváděl parádní zákroky, zvládl i řadu velkých závarů a jednou mu pomohla tyč.

Hosté v utkání dokonce sedm minut senzačně vedli po trefě mladíka Filipa Kubaly, kterému na gól nabil při zdánlivě jednoduché rozehrávce plzeňský gólman Matúš Kozáčik.

„Čekal, až se mu hráči nabídnou, a dokázali jsme toho využít. Ale taková chyba se stane a mně se to stalo taky. Určitě mu to nikdo nebude vyčítat,“ měl Heča pochopení pro brankářského kolegu.

A slováckého gólmana příliš nemuselo trápit ani to, že jeho série neprůstřelnosti po 610 minutách přece jen skončila, čímž utvořil letošní ligový rekord.

Jako jediný Heču překonal jen v 78. minutě vlastní spoluhráč Jiří Krejčí, který tečoval střelu Tomáše Chorého. „Zachytal velmi dobrý zápas. Myslím, že čtyři góly chytil určitě,“ uznal plzeňský Chorý.

„Milan byl jasně nejlepší hráč v našem dresu, možná i nejlepší hráč na hřišti. Hlavně díky němu i díky klukům ve stoperské dvojici odsud odjíždíme s bodem,“ prohlásil slovácký kouč Michal Kordula.

Jeho svěřenci v zápase odolávali obrovskému tlaku favorita. „Musím říct, že jsme fotbal moc nehráli, spíš jsme byli zakopaní v zákopech jak vojáci někde u Stalingradu,“ uvědomoval si Kordula. „Kluci to odedřeli úplně na dřeň, pro naše mladé hráče jsou tyhle zápasy neuvěřitelnou školou do další fotbalové kariéry. Já jsem hrozně rád, že za jejich vůli, charakter i pracovitost od pondělí do pátku si odsud vezou cenný bod. I když je uhraný se strašnou, strašnou klikou. Stáli při nás všichni svatí.“

Slovácko remizovalo potřetí v řadě a dvě kola před koncem je 4 body od předposlední Karviné. „Ať je to, jak chce, pokud v příštím kole doma porazíme Zlín, budeme zachránění,“ poznamenal Heča. Ve skutečnosti chybí Slovácku k jistotě udržení už jen bod.