Kovář má předpoklady chytat Premier League, říká Mikloško

„Matěje jsem jim s čistým svědomím doporučil jako talentovaného a inteligentního kluka, který má sportovní i osobnostní předpoklady pro anglický fotbal,“ říká někdejší opora West Hamu pro web společnosti Sport Invest, pro niž pracuje.

Je tento přestup ve vašich očích výjimečný?

Pro každého hráče je ctí, pokud o něj klub podobného kalibru projeví zájem. Samozřejmě si všichni uvědomujeme, že podpisem smlouvy vše teprve začíná. Ale už tento stav je důkazem toho, že je Matěj na dobré cestě. Nyní bude muset každý den dokazovat, že klub touto investicí udělal správný krok. Nestačí sportovní výkon. Jde o celkové vystupování hráče.

„Nechválím často, ale Matěj si kontrakt v Manchesteru United zaslouží.“ Luděk Mikloško, bývalý gólman

Má předpoklady, aby jednou chytal za United v Premier League?

K tomu ho čeká dlouhá cesta, v historii Manchesteru United se objevuje s českou vlajkou pouze Karel Poborský. Pro mě je zásadní, že Matěj má na to, aby o tuto šanci reálně bojoval. Znám ho, spolupracujeme dlouho, a proto vím, co všechno fotbalu obětuje. Nechá si poradit, nebojí se dřiny a nezlomí ho dílčí neúspěch. Tento kontrakt si v mých očích stoprocentně zaslouží. A věřte mi, že já nechválím často. Zároveň je třeba vyzdvihnout práci Slovácka, kde se gólmanům pečlivě a trpělivě věnuje Petr Drobisz. Řešili jsme, na čem je třeba v Matějových trénincích pracovat, a progres v posledních měsících je markantní. V neposlední řadě je ve vývoji mladých hráčů zásadní vliv rodiny. Ta Matějova ho podporuje, fandí mu, přitom stojí nohama na zemi. Jsem přesvědčen, že při jiném rodinném zázemí by dnes Matěj smlouvu s United nepodepsal.

Co přesně ho nyní čeká?

Skok do jiného světa. Matěj zde již byl na stážích, což je standardní způsob anglických klubů, jak si hráče otestovat a zároveň mu představit svá očekávání a možnosti. Přesto bude start angažmá velkou změnou. Zázemí, tréninkové plochy a regenerační klinika, zápasy, zahraniční turnaje. Pečlivě naplánované tréninky, denní testování s využitím nejmodernějších metod. Navíc zde přichází tlak spojený se společenským postavením fotbalu v Anglii. Je to náboženství, styl života. Manchester United je pak v tomto kontextu ještě speciální, je to globální značka. Měl jsem možnost být s týmem kategorie U15 na týdenních turnajích v Irsku a v Anglii, na každý zápas dorazilo minimálně 1 500 fanoušků.

A nejbližší dny?

Okamžitá práce. Už tento týden absolvoval brankářský trénink s týmem U23 a následně herní část s kategorií U18. Pozná i společenskou stránku nového působiště, protože společně se spoluhráči odjel na Old Trafford na jednu z akcí spojenou s blížícím se výročím 60 let od leteckého neštěstí United. Nastěhovali jsme ho do rodiny, kde mu budou na startu angažmá dělat neoficiální průvodce spoluhráči ze Slovenska a Itálie. A před sebou má velký turnaj kategorie U18 v americkém Dallasu.

Dá se odhadnout, jaký bude jeho sportovní vývoj?

Dvě hodiny jsem seděl s trenérem brankářů a rozebírali jsme tréninkový plán i postupné cíle. Půl roku by měl Matěj trénovat paralelně s týmy U23 a U18, od léta by pak mohl být pevnou součástí celku U23. Vše samozřejmě závisí na něm a jeho výkonnosti. Poté by se již otevírala vrátka k možnému hostování a seznámení se s dospělým fotbalem. Ale to předbíháme. V prvé řadě se musí dobře zapsat na začátku, potvrdit očekávání.