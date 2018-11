Svědíka čeká slovácký debut v poháru, míří za ním do Liberce

„Osobně mám za sebou hektické dny, s přesunem souvisela spousta věcí, které bylo potřeba vyřídit,“ poznamenal Svědík.

Ačkoliv nový kouč čtrnáctého týmu ligy neplánuje překopání sestavy, zohlednit musí vynucené absence záložníků: Janošek si plní reprezentační povinnosti a Hellebrand má zdravotní problémy.

„Od mého nástupu nebylo do poháru tolik času, abychom dělali nějaké razantní změny. Ale klukům jsem vysvětlil své představy a pro pohár jsem se snažil přenést do hry pár svých myšlenek,“ naznačil Svědík.

„Stejně jako ligový zápas je pro nás i ten pohárový velice důležitý,“ řekl liberecký trenér Zsolt Hornyák.

„Vyšlo to takhle, tak se na Slovácko musíme připravit dvakrát. Určitě chceme vyhrát oba zápasy,“ dodal záložník Martin Koscelník.

Liberec už může nasadit záložníka a kapitána týmu Romana Breiteho, který naposledy v Uherském Hradišti stál kvůli karetnímu trestu.

V sobotním zápase rozhodli Severočeši o své výhře díky prvnímu ligovému gólu Aleše Nešického. „Myslím si, že nám to všechno do sebe pomalinku zapadá a sedá si to. Doufám, že podobné výsledky budou pokračovat,“ řekl Nešický.