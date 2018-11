Slovácko se chce rozloučit s trenérem úspěšně, i Liberec prahne po bodech

„Před zápasem není znát, že jde o můj poslední zápas, příprava se vůbec neliší. Kluci to samozřejmě ví, ale do utkání jdou s cílem za sebe a za klub urvat to nejlepší,“ říká Vlachovský.

Vedení lavičky převzal z pozice asistenta místo odvolaného „šéfa“ Michala Korduly před třemi zápasy. A naposledy triumfem 3:0 v Příbrami ukončil šňůru osmi porážek, Slovácko díky tomu není v tabulce poslední.

„Neřekl bych, že by psychika týmu byla nějak extrémně dole při té sérii. A stejně tak nebyla ani extrémně nahoře teď po Příbrami. Je to samozřejmě lepší, ale v tabulce jsme třetí od konce, pořád moc potřebujeme body,“ poznamenal Vlachovský. „Každopádně věřím, že z nás spadla deka porážek, kluci si budou v zápasech víc věřit a ukážou, co v nich opravdu je.“

Jakékoliv uspokojení nedovoloval ani výkon v Příbrami. „Co jsem hlavní trenér, po prohrách s Teplicemi a v Plzni jsme tým výrazně nekritizovali, byly tam velmi dobré pasáže. Zato teď v Příbrami jsme i přes výhru tak dobrou pasáž neměli,“ uvědomuje si slovácký kouč. „Za výsledek jsme rádi, ale ve hře se musíme výrazně zlepšit.“

Nutné je to i vzhledem k formě Liberce, který z posledních pěti utkání prohrál jediné, v ostatních čtyřech udržel čisté konto.

„Mají možná problémy s produktivitou, což ukázal i poslední zápas s Mladou Boleslaví, kdy spoustu šancí nedali. Ale jejich tým je skvěle složený. Jsou tahoví, rychlostně na velmi dobré úrovni. Ve středu zálohy velmi dobře mění místa a výtečně kombinují. Čeká nás velmi silný soupeř,“ tuší Vlachovský.

„Liberec i my se snažíme o konstruktivní založení útoků, žádné nákopy. Oběma týmům jde o to, mít míč co nejvíc pod kontrolou a nenechat soupeře rozehrát. Když se podíváme na skóre, mají samozřejmě obranu výrazně lepší než my,“ připomněl kouč, že zatímco Slovácko ve čtrnácti zápasech obdrželo celkem 28 branek, Liberec inkasoval jen třináctkrát.

Produktivita? Naše Achillova pata, ví Karafiát

Na lavičku libereckého Slovanu se vrátí hlavní trenér Zsolt Hornyák, který kvůli trestu musel zápasy v Jablonci a s Mladou Boleslaví sledovat z tribuny.

Jeho tým dal v posledních třech utkáních jediný gól, což mu vyneslo celkem 4 body za bezbrankovou remízu v Podještědském derby a pondělní domácí výhru 1:0 nad Boleslaví. Proti ní předvedli Severočeši skvělý výkon, ale předháněli se v zahazování šancí. Výhru jim v 88. minutě zajistil Oršula.

„Máme skoro stejně vstřelených branek jako inkasovaných, a to si nemyslím, že bychom těch inkasovaných měli nějak hodně. Je to naše Achillova pata,“ řekl stoper Ondřej Karafiát.

Liberci patřila po 14 kolech v lize 7. příčka, Slovácko bylo až čtrnácté a v tabulce domácích zápasů je dokonce nejhorší ze všech týmů.

Statistické vyhlídky mluví jasně pro Liberec, který v Uherském Hradišti čtyři poslední zápasy vyhrál. Ze 32 vzájemných duelů v lize jich Slovan ovládl 18 a letos na jaře vyhrál na Slovácku 1:0 gólem Pulkraba.

„Čekám velmi těžký zápas, neboť Slovácko se nastartovalo minule v Příbrami, kde vyhrálo docela jednoznačně. My chceme potvrdit dobrý výkon proti Boleslavi a jedeme tam určitě s cílem bodovat,“ řekl Miroslav Holeňák, liberecký asistent.

Slovanu bude kvůli žlutým kartám chybět kapitán Breite.