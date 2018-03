Proti Liberci čeká kouč fotbalistů Slovácka ofenzivní duel

„Každý domácí zápas by pro nás měl být výhodou, už proto, že máme v zádech naše fanoušky a musíme bránit náš pomyslný hrad,“ uvedl na klubovém webu obránce Slovácka Patrik Šimko. „Doma jsme na jaře uhráli bod se Spartou a porazili Bohemku, takže doufám, že v tom budeme pokračovat.“

Liberec ukazuje formu, na jaře podlehl jen Spartě, v tabulce je třetí. A dvacetiletý útočník Matěj Pulkrab skóroval už ve čtyřech ligových utkáních v řadě, celkem v nich dal šest branek.

Jedinou prohru z pěti jarních zápasů však hlásí také Slovácko, které se při tom mohlo spolehnout na o rok staršího střelce Tomáše Zajíce, jenž na jaře vsítil tři branky. Jeho tým je v tabulce rovněž třetí, ovšem od konce. Před sestupem má náskok jediného bodu.

„Měl by to být z obou stran ofenzivní zápas. Nepředpokládám, že Liberec postaví na naší šestnáctce kamion,“ prohlásil slovácký trenér Michal Kordula. „Je to velmi dobře organizované mužstvo, výtečně pracující v ofenzivní části, současně hrající na riziko v defenzivě, mají vysoko vysunuté krajní beky. Myslím, že by to mohl být pro diváky zajímavý zápas,“ odhadl kouč.

Slovácku budou dál scházet zranění obránci Reinberk s Hofmannem a štítový záložník Šumulikoski, fit už je útočník Sicharulidze.