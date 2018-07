Kuchta se trefil. Jedničkou ale určitě není, upozorňuje kouč Slovácka

Slovácko má Kalabišku Fakta Fotbalista Jan Kalabiška přestoupil z Karviné do Slovácka. Jedenatřicetiletý někdejší nejlepší střelec slovenské ligy se po dvou kolech nové ligové sezony přesunul do týmu z Uherského Hradiště z rodinných důvodů. „Je to typ hráče, který může hrát na obou křídlech a umí dávat góly. Mimo to je silný ve vzdušných soubojích,“ prohlásil trenér Slovácka Michal Kordula. Kalabiška byl v Karviné od loňského ledna. Předtím působil v Mladé Boleslavi, Brně, Vlašimi, Příbrami, Libiši, Neratovicích a ve slovenské Senici, kde se stal v sezoně 2014/15 nejlepším střelcem tamní ligy. V české nejvyšší soutěži má krajní záložník bilanci 14 gólů ve 120 zápasech.