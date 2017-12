Slovácko mimo sestup. Musíme posílit psychiku, plánuje Kordula

Daníček: Tolik emocí jsem ještě nezažil V podání fotbalistů Slovácka to nebyla za stavu 1:0 pro Jihlavu úplně obyčejná poločasová pauza. „První tři minuty v kabině jsem byl hodně naštvaný a to je fakt slabé slovo. Sám na sebe. Já jsem neubránil frajera při standardce před jejich gólem, já jsem nedal dvě obří šance,“ přiznal záložník Vlastimil Daníček, který pak krátce po pauze zavelel gólem k bleskovému obratu na konečných 2:1 pro Slovácko. „První poločas padal na má bedra. Cítil jsem, že to musím zlomit, dal jsem do toho celého Vlasťu.“ Co se v kabině konkrétně dělo?

To musí zůstat v kabině. Třeba mně se během těch patnácti minut toho honilo v hlavě dost, i trochu minulosti z osobního života. Jsem frajer, co si dovolí zahodit v tak důležitém zápase hattrick. Nakonec si ale můžete vydechnout.

Před zápasem jsem říkal, že výhrou by nám spadl malinký kamínek ze srdce. Po tom vývoji můžu říct, že ten kamínek byl větší, než jsme si mysleli. Za dvě hodiny jsem nezažil tolik pozitivních i negativních emocí jako tentokrát. Proč jste v zápase opět neproměnili tolik příležitostí?

Kdybychom věděli, co změnit, abychom z těch deseti vyložených šancí dávali pět gólů, všechno by bylo o tolik jednodušší. Jsem každopádně rád, že jsme ten zápas i tak urvali. Rozhodlo, že jsme byli hladovější a dali jsme do toho víc emocí. Já jsem si po té první půli řekl, že klidně ať padnu na hubu, ale musím na hřišti nechat úplně všechno. Nebál jste se, aby ještě Jihlava nesrovnala?

Byli jsme ve druhém poločase tak rozjetí, že jsem si říkal: Dejme jim třetí gól a trochu to uklidněme. Ale my jsme prostě takoví kluci z Moravy, co neumí vyhrávat o víc než jeden gól. Z šestnáctého místa jste poskočili na čtrnácté. Jak klidná bude zima?

Vůbec. Dvanáct bodů je hrozně málo, jednoznačně jsme chtěli víc. Ale tento zápas jsme zvládli, pro nás je to hodně pozitivní, že aspoň tento večer si můžeme užít. Jste rád za trenéra Michala Kordulu, že jste pod jeho vedením ještě před pauzou konečně poprvé vyhráli?

Nejen za trenéra, jsem rád za kluky v kabině, za vedení, za fanoušky, za celé Slovácko, celý kraj.