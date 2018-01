Petr ze Slovácka si dvěma góly vysloužil od trenéra běžecké úlevy

„Kluci měli slíbeno, že podle výsledku budou buď odměněni, nebo ztrestáni, možná je to trochu motivovalo,“ zmínil trenér Michal Kordula, že v navazujícím běžeckém tréninku na každého hráče čekala vzdálenost podle zásluh.

„Kuba bude běhat méně,“ usmál se kouč. „Neustále chci kluky tlačit do toho, abychom zápasy šli vyhrát, abychom je nechtěli jen odehrát. V zimní přípravě jsou ideální i podobné motivace,“ doplnil.

Zátěž v zápase čtrnáctého týmu první ligy proti stejně umístěnému druholigistovi rozložil na hráče rovnoměrně.

Slovácko stále hledá posily Fotbalistům Slovácka se stále nedaří přivést zimní posily. „Pořád pracujeme na útočníkovi a stoperovi. Obě záležitosti jsou rozpracovány, ale nechci o tom mluvit, abychom to nezkomplikovali,“ řekl výkonný ředitel klubu Petr Pojezný. Slovácko se snažilo získat jabloneckého útočníka Martina Doležala, u něj se však situace zkomplikovala, jelikož Slavia zvažuje, že si ze severočeského hostování stáhne střelce Stanislava Tecla.

„Kluci to hráli s chutí, byli koncentrovaní, dali jsme i góly, mohli jich být i víc. Hlavně ve druhém poločase, spalovali jsme je a přistupovali k nim moc lehkovážně,“ zlobil se Kordula.

„Hrálo se nám dobře. Věděli jsme, že hrajeme jen poločas, tak jsme do toho dali všechno, zahráli jsme si, dali nějaké góly, jsme spokojení,“ pochvaloval si Jakub Petr, který se spoluhráči vyhrál první půli 3:0. „Dvakrát jsem počkal na zadní a Honza Juroška mi tam dvakrát skvěle nacentroval. Jen jsem to uklízel do brány.“

Za dvě trefy byl rád. „Člověku to pomůže. Ale do ligy přece jen pořád ještě zbývá měsíc, takže to moc neznamená,“ mávl rukou.

Připouští však, že střelecký úspěch potvrzuje jeho aktuální herní pohodu. „Po dlouhé době jsem zatím nevynechal ani den přípravy,“ hlásí Petr.

Pro Slovácko byl souboj s Vítkovicemi jediný zimní zápas v republice. Za sebou mají hráči tři duely v Turecku s vyrovnanou bilancí jedné výhry, jedné remízy a jedné porážky. A po nadcházejícím nedělním utkání ve Vídni proti Rapidu se tým vrátí na zbytek přípravy do Turecka.

„Proti Vítkovicím to byl zatím asi náš nejlepší výkon, ale moc z něj samozřejmě vyvozovat nejde. Pomalu se do toho dostáváme, ještě pořád jsme v hrubší fázi přípravy, jak budou nohy trošku uvolněnější, bude to snad lepší a lepší,“ věří Petr.