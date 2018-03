Fotbalové Slovácko hraje pohárové čtvrtfinále s rozjetým Jabloncem

„Jedeme do Jablonce s úkolem postoupit do dalšího kola. Samozřejmě si uvědomujeme, že pohár je pro Jablonec absolutní priorita a čeká nás mužstvo, které výborně vstoupilo do jarní části ligy, když třikrát zvítězilo,“ uvedl kouč Slovácka Michal Kordula.

„Postoupit dál chceme za každou cenu,“ přiznal záložník Michal Trávník, jarní tahoun Severočechů, který je odchovancem Slovácka.

Jablonec je v tabulce šestý, Slovácko, přes podařený začátek jara, předposlední. Trenér proto už musí myslet i na sobotní důležité domácí utkání proti pražským Bohemians, v němž si začne odpykávat dvouzápasový trest za osm žlutých karet stoper Stanislav Hofmann.

„O sestavě ještě úplně rozhodnutý nejsem. Jedna z variant je, že na pozici stopera nastoupí hráč, který bude hrát i v sobotním ligovém zápase. Ale ve hře je určitě i varianta, že tam nechám ještě Hofmanna. Ještě nejsem stoprocentně rozhodnutý,“ poznamenal Kordula.