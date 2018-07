Trenér Slovácka se těší na moskevský Spartak: Bude to top konfrontace

V srpnu budou fotbalisté Spartaku Moskva bojovat o postup do Ligy mistrů. Příští středu poznají kvalitu třetího týmu ruské ligy hráči Slovácka. „Bude to top konfrontace, hodně se na zápas těším,“ pronesl trenér Slovácka Michal Kordula před odjezdem na soustředění do rakouského Lambrechterhofu.

Ještě než se jeho výběr ubytuje, střetne se SKN St. Pölten, který se v baráži zachránil v nejvyšší rakouské soutěži. Před návratem se pak utká s osmým mužstvem maďarské ligy Szombathelyi Haladás.

Vrcholem soustředění však bude pro Slovácko bezesporu atraktivní duel s desetinásobným ruským šampionem, přestože Spartaku bude chybět záložník Alexandr Samedov, toho času reprezentující Rusko na mistrovství světa. „Ať už nastoupí kdokoliv, bude to vysoká kvalita,“ nezabývá se Kordula sestavou Spartaku.

Slovácko se mělo na závěr soustředění utkat s Rostovem, jenže polední čas zápasu Kordula odmítl. Takhle se může jeho svěřencům postavit známý maďarský brankář Gábor Király, jehož charakteristickým rozpoznávacím znamením jsou šedé tepláky.

Gól mu určitě nedá Tomáš Zajíc. Že nejlepší střelec Slovácka v minulé sezoně zůstane doma, bylo jasné už dlouho před odjezdem. V Hradišti už jsou alespoň moudřejší, pokud jde o jeho zdravotní stav. Rezonance nezjistila žádný závažnější problém v bederní oblasti.

„Jeho potíže souvisejí s jeho slabým vnitřním svalstvem uprostřed těla. Musí posilovat. Jeho agentura mu navíc domluvila podrobnější vyšetření v Německu,“ prozradil Kordula.

Ve výpravě do Rakouska jsou tak jen dva klasičtí útočníci. Filipa Kubalu doplnil Jan Kuchta.

„Chtěl jsem ho už před rokem. Vidím v něm potenciál. Potřebuje čas, aby se sehrál, nacítil náš systém hry. Ale jako ofenzivní hráč to bude mít jednodušší než třeba obránce,“ podotkl Kordula.

Slavistický host odehrál v novém působišti středeční úvodní poločas zápasu proti polskému Piast Gliwice, se kterým se Slovácko rozešlo smírně 1:1.

„Odehráli jsme kvalitní zápas proti kvalitnímu soupeři. Opět jsme měli řadu šancí a i nadále musíme pracovat na finální fázi, která nás trápí dlouhodobě,“ shrnul trenér Slovácka.