Kordula: Prosím přítelkyně dalších hráčů, aby rodily uprostřed týdne

„Máme takový podivný půlrok. Přítelkyně našich hráčů nám začnou rodit vždy v den zápasu,“ zmínil Kordula nejprve absenci záložníka Marka Havlíka před dvěma týdny při utkání v Olomouci. „Teď mi v pátek večer volal Kuba Petr, že přítelkyni praskla voda a odjel taky rodit.“ Kouč svým svěřencům prý v účastech u porodů rozhodně nemíní bránit. „Ale chtěl bych poprosit přítelkyně dalších hráčů, aby když tak začaly rodit uprostřed týdne, pokud by to šlo,“ usmál se Kordula, podle něhož další přírůstek kabina zatím neočekává. „Ale kluci jsou mladí, takže je velký předpoklad, že se to ještě začne rodit.“

K dobré náladě měl důvod. Boleslav je totiž pro jeho tým dlouhodobě jedním z nejméně oblíbených soupeřů. Přímo ve městě aut Slovácko přitom za posledních deset let bodovalo jen jednou. Navíc v tabulce Slovácko o bod uskočilo Brnu, které je na sestupové patnácté příčce. A ve vyrovnané horší polovině tabulky ztrácí jen tři body na 9. místo.

„Před zápasem jsem klukům říkal, že je to zápas, kdy v případě vítězství bychom se mohli od sestupu trošku vzdálit,“ popisoval slovácký kouč. „Cítili jsme, že tentokrát bychom tady mohli vyhrát, ale náš výkon nebyl úplně takový, abychom si vítězství zasloužili,“ uznal Kordula. Slovácko, které na jaře prohrálo jen jednou, v utkání prohrávalo od 32. minuty, kdy kolmou akci zakončil Komličenko trefou mezi nohy brankáře Heči.

„Gól jsme dostali po naší standardní situaci, kdy jsme prohráli dva osobní souboje. Poločas jsme pak dohrávali pod dekou, šlo jen o to, abychom přežili a nedostali druhý gól,“ přiznal trenér Slovácka. „Ve druhé půli jsme ale po počátečním náporu Boleslavi převzali iniciativu. Pomohli tomu i střídající hráči, které musím pochválit.“ Na konečných 1:1 vyrovnal svou osmou trefou v sezoně nejlepší střelec týmu Tomáš Zajíc, jemuž před bránu vrátil přetažený centr Navrátil.

„Je škoda, že jsme promeškali první poločas, hráli jsme strašně ustrašeně, bez sebevědomí, byl to hrozný výkon. Pak jsme se zlepšili a uvědomili si, že by se dalo i vyhrát,“ uvedl Zajíc. „Remíza v boji o záchranu nic moc neřeší ani pro jeden z týmů. Potřebujeme navázat na výkon ze druhé půle a po reprezentační pauze zabrat doma proti Liberci,“ doplnil.