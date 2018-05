Poroste klubový rekord Slovácka v neprůstřelnosti i bez vůdce Daníčka?

Aktuálně neprůstřelnost gólmana Milana Heči trvá 443 minut, čímž už překonal dosavadní klubový rekord z roku 2000, kdy defenziva (konkrétně brankáři Petr Drobisz a částečně i Miroslav Ondrůšek) nedostali gól 401 minut.

„Je to samozřejmě pozitivní, ale nechci se v tom moc pitvat, ať to nezakřiknu a ať mužstvo nepoleví,“ řekl kouč Slovácka Michal Kordula.

Jeho tým, který má z jedenácté příčky tříbodový náskok před patnáctou Ostravou, bude mít při snaze o pokračování úspěšné série ztíženou pozici kvůli absenci štítového záložníka Vlastimila Daníčka. Kapitán týmu vinou karetního trestu přijde o sobotní domácí duel s Teplicemi i následný zápas v Plzni.

„Je to pro nás jeden z nejdůležitějších hráčů. Pokud je fit, nikdy nechybí v sestavě. Je to vůdčí postava s příkladnou morálkou,“ chválí Kordula svého svěřence. „Jednou ta osmá žlutá karta asi přijít musela, ale představoval bych si, že to bude až ve chvíli, kdy budeme zachránění,“ doplnil.

Daníčka může nahradit talentovaný Dominik Janošek, uzdravený veterán Veliče Šumulikoski, určité zkušenosti s touto pozicí má i stoper Stanislav Hofmann. „Pro kterou z variant se rozhodneme, neprozradím,“ omluvil se trenér.

Tajemný zůstal i v případě útočníka. Jasnou jedničkou Slovácka je osmigólový Tomáš Zajíc, který ale naposledy skóroval v polovině března. V nedělním duelu na Slavii (0:0) místo něj dostal příležitost osmnáctiletý Filip Kubala.

„Nebyl jsem moc spokojený s Tomášovými výkony, naopak se mi líbilo Filipovo naskakování do zápasů. Na Slavii vůbec nezklamal, i když to byl těžký venkovní zápas proti jedněm z nejlepších ligových stoperů a před spoustou diváků,“ zdůraznil trenér Kordula. „Upřímně říkám, že ještě nejsem rozhodnutý.“

Nejistý je rovněž start záložníka Marka Havlíka, který na Slavii střídal už po 20 minutách kvůli potížím s třísly a do čtvrtka netrénoval.