Žádné góly, žádné body. Už je to kritické, uvědomují si na Slovácku

Kromě zatím jediné výhry (v srpnu 5:2 nad Ostravou) vstřelili ve zbylých dvanácti zápasech jen čtyři branky a s devíti získanými body jsou už pouhý bod od trojlístku nejslabších týmů ligy (Brno, Karviná, Ostrava).

„Nevím, jak jsme na tom v tabulce. Řešíme vždy další zápas a abychom se zlepšovali. Samozřejmě víme, že potřebujeme vyhrát, zase tak hloupí nejsme,“ prohlásil Michal Kordula, který se ani v sedmém utkání na pozici hlavního kouče nedočkal prvního vítězství, posbíral jen tři remízy.

Teplický zápas byl typický. Slovácko sice mělo v první půlhodině navrch v držení míče, ale k ohrožení brány se nedostalo.

„I přes výsledek si dovolím tvrdit, že prohrát jsme si nezasloužili. Hlavně v prvním poločase jsme byli lepším mužstvem, které drželo míč a chtělo hrát fotbal,“ tvrdil Kordula.

Domácí tým ve 32. minutě uklidnila Fillova branka, další dvě přidal ve druhé půli Vaněček. Hned dvakrát se Severočeši prosadili po standardních situacích.

„Přitom jsme věděli, že Teplice dávají ze standardek většinu gólů,“ přiznal stoper Stanislav Hofmann, který figuroval u všech inkasovaných branek a v samém závěru navíc viděl čtvrtou žlutou kartou v sezoně, přijde tak o domácí duel s vedoucí Plzní. „Je to krutý výsledek, ale hraje se na góly a my je nedáváme, naopak jsme teď podruhé dostali tři branky. Proto jsme tam, kde jsme.“

Desetizápasová série bez vítězství už pochopitelně vnáší do týmu neklid. „Je to šíleně dlouhá doba. V kabině je spousta mladých kluků, každý si uvědomuje, že už to není dobré. Zase jsme to protáhli, bude těžké se z toho dostat, ale je to na nás, nikdo jiný nám nepomůže,“ poznamenal Hofmann.

„Říkáme si, že další zápas zvládneme, ale už je to kritické, už se to nabaluje a dostává se do hlavy, že nám to utíká, není to pro tak mladý mančaft jednoduché.“

Obdobně hovoří i kouč Slovácka. „Týden co týden řešíme proměňování šancí, je to takový náš evergreen. Věnujeme se tomu neustále, nicméně žádná změna se neprojeví hned,“ uvedl Kordula. „Máme hlavně v ofenzivě hrozně mladé hráče. Možná to zní blbě, ale potřebujeme hlavně klid a čas, i když víme, že času moc nemáme, hoří nám koudel,“ doplnil.