Když porazíme Duklu, jsme blízko záchraně, věří slovácký Daníček

Na trávníku si v sobotu užili bouřlivou oslavu se svými fanoušky. To ale bylo spíš radostí z výhry v jihomoravském derby nad rivalem z Brna. Fotbalisté Slovácka sice soupeře poslali na poslední místo ligové tabulky, sami se však bezprostředních starostí se záchranou nezbavili. Od předposlední Ostravy je dělí jen dva body, a nutně tak potřebují porazit v dalším domácím duelu pražskou Duklu.

„Další zápas jara. Ale které utkání do této doby pro nás nebylo důležité?“ uvažuje slovácký záložník Vlastimil Daníček, který na jaře plní roli kapitána místo dlouhodobě zraněného Veličeho Šumulikoského.

Byla na týmu po vítězství nad Brnem cítit úleva?

Tak bych to rozhodně nechtěl říct. Já osobně žádnou úlevu necítím, koncentrace je u mě stále na nejvyšším bodu. Jsem rád, že jsme Brno porazili, ale i přes tu výhru je bodový rozdíl na spodek pořád těsný, nikam jsme se odspodu neposunuli. Nesmí přijít jakékoliv uspokojení.

Pokud byste si poradili i nyní s Duklou, už se zachráníte?

Věřím, že vyhrajeme, potom si myslím, že budeme hodně blízko, ale pořád nebude nic jistého. Takže rozhodně nepůjde ani pak jakkoliv polevit.

A když nezvítězíte?

Nad tím ani nepřemýšlím.

Víte o tom, že Slovácko bylo v těchto domácích dvojzápasech stoprocentní naposledy před více než 14 lety?

To jsem netušil. Ale všechno jednou končí. A o to krásnější může být, pokud by se to podařilo právě teď ve chvíli, kdy nám to může pomoct.

Očekáváte obdobné utkání jako s Brnem?

Myslím, že to bude úplně, ale opravdu úplně jiný zápas. Brno na nás čekalo v bloku, hrálo téměř všechny balóny rychle nahoru, čekalo na brejky. Dukla je jiný soupeř, bude chtít tvořit.

Kvůli nasbíraným sedmi žlutým kartám vám při dalším napomínání hrozí trest na dvě utkání. Už dva zápasy v řadě jste se kartě vyhnul, jak těžce se ale s tím vědomím hraje?

Nechtěl jsem tu sedmou dostat, protože se pak hraje blbě, a myslím, že za faul v zápase s Libercem jsem si ji ani nezasloužil. Teď pokaždé před zápasem i o přestávce dostávám od trenérů kázání, ať si na to dávám pozor. Je to nic moc, naštěstí jsem ještě za ruční brzdu nemusel zatáhnout.

Zdálo se mi, že s Brnem to na vás bylo znát, jako byste byl opatrnější.

Trošku jsem se krotil. Nejlepší by samozřejmě bylo, kdybych to vydržel do konce sezony... Bavil jsem se s trenérem, že tento dvojzápas musím stoprocentně zvládnout, pak uvidíme. Naplánovat se to nedá, rozhodčí může vytáhnout kartu, protože se mu zdá zákrok trestnější, jiný by vám ji za totéž nedal. Jde i o metr, jaký je v zápase nastavený.