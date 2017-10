Slovácko je v záchranářské hře. Tragédie, řekl záložník Navrátil

Po prohře 1:2 v Brně je Slovácko po třetině ligy od trojice nejslabších mužstev rázem vzdálené jen bod. A na zatím jedinou výhru (5:2 nad Ostravou) z poloviny srpna už pomalu sedá prach. Od té doby tým v sedmi zápasech získal jen tři body.

„Je to tragédie,“ hlesl Navrátil. „Máme hodně mladý kádr, pro psychiku to není dobré, ale nesmíme to zabalit. Už musí přijít trošku zdvižený prst, musíme začít hrát od podlahy, v takové situaci asi moc fotbal hrát nejde,“ uvažuje.

Nastartovat Slovácko mohl zápas v Brně, které se představilo poprvé s koučem Romanem Pivarníkem. „Taktický výkon výborný, obrovská bojovnost, obrovské srdce, bylo vidět, že jsme šli na doraz s fyzickými silami,“ vypíchl Pivarník pozitiva v projevu svých nových svěřenců.

Hodnocení slováckého trenéra Michala Korduly? „Jsem nespokojený s výsledkem, se způsobem hry i naším celkovým projevem. Teď ani nevím, co v našem podání bylo dobré,“ uvedl Kordula. „Brno tím, že zápas odedřelo, si vítězství zasloužilo.“

Fotbalové krásy důležitý zápas moc nenabídl. V první půli se slovácký brankář Heča vytáhl především proti hlavičce loňského spoluhráče Koneho. Za hosty mohl skórovat Juroška, který zblízka trefil gólmana, a Navrátil, jenž se v obdobné pozici ani vystřelit neodvážil.

„Chtěl jsem nahrát Kubovi Petrovi, ten si křičel. Ale nesmím být tak podělaný, musím zkusit zakončit,“ vyčítal sám sobě Navrátil. „Podělal jsem nám dva zápasy, podruhé jsem měl tutovku, to měly být dva góly,“ zmínil tyč trefenou při předchozí domácí remíze s Karvinou.

Rozhodnutí přišlo minutu po pauze, kdy obří laxnosti slovácké obrany i brankáře při vysokém centru využil ke gólu Milan Škoda.

„Nedáme gól, a co jsme sami dostali, to byla hrůza. Řekneme si, že první poločas jsme hráli úplně špatně, tak to změníme, jenže my hned dostaneme gól,“ štvalo Navrátila.

Konečnou podobu výsledku daly v samém závěru zápasu trefy brněnského Pilíka a slováckého útočníka Zajíce, kterého kouč Kordula překvapivě nasadil až skoro po hodině hry.