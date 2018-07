Slovácku vyšlo střídání last minute. Sázka na Kubalu se vyplatila

Kouč Michal Kordula nejdřív hovořil o šťastném vítězství. Logicky. Jeho Slovácko bylo v závěru utkání s Ostravou horším týmem a zdálo se, že udržení remízy bude maximální metou. Ovšem 46 vteřin před koncem tříminutového nastavení slováčtí fotbalisté sami vstřelili vítězný gól na 2:1.

A Kordula jen u poděkování štěstěně nezůstal.

„Ukazuje to, že pokud budou hráči koncentrovaní, zodpovědní a hrát s nasazením, tak i když třeba zrovna nepředvedou fotbal, jaký bych chtěl, občas můžou vyhrát i charakterem,“ ocenil trenér. „Dnes jsem to u nich viděl od prvního momentu, někdo nahoře je za to odměnil.“

Právě zmíněné atributy Slovácku chyběly v totálně nezvládnutém prvním poločase úvodního utkání nového ročníku na hřišti Bohemians, kde hosté i přes pozdější výrazné zlepšení prohráli 1:2.

„Můžu jen říct, že fotbal holt někdy dává, jindy bere. A nám tentokrát vzal, dovolím si říct, tři body. Ve druhém poločase jsme měli dvě obrovské šance. Kdybychom jednu proměnili, určitě bychom neprohráli. Takový je fotbal,“ konstatoval ostravský kouč Bohumil Páník.

Hovořil smířlivě, byť bylo patrné, že po dramatickém utkání v sobě dusí silné emoce.

„Správný trenér do hráčů nikdy nevjede hned po prohraném utkání. Sami se v tom patlají, mají problém sami se sebou, bublají v nich emoce. Musíte je nechat vychladnout, ne je ještě nějak šikanovat. Vyhodnotíme to sami v klidu až v úterý po ranním tréninku,“ poznamenal Páník.

Přesto svým svěřencům vytkl, že před rozhodujícím gólem pomohli Slovácku k přímému kopu pár metrů za vápnem. Dvakrát vyražený míč pak nakonec Filip Kubala zblízka uklidil do brány.

„V prvé řadě nemělo dojít k samotné standardce. Průnik slováckého hráče středem měli zablokovat, bylo jich tam dost,“ zlobil se kouč Ostravy.

Naopak slováckého trenéra Kordulu těšilo, jak mu vyšlo střídání. Osmnáctiletého Kubalu na hřiště poslal teprve v 88. minutě. Šlo přitom primárně o to, aby čerstvý útočník narušil ostravskou převahu v závěru zápasu.

„Útočníka tam vždy posíláte s tím, aby dal gól, ne proto, aby netrefoval zařízení, to byl jeden úkol. Tím druhým bylo odpresovat stopery, aby neměli čas dávat přesné nakopávané míče. Jsem rád, že se mu to tak povedlo,“ uvedl Kordula. „Předtím jsme byli pod tlakem, neudrželi jsme míč.“

Slovácko přitom utkání začalo nadějně, do vedení jej poslal ve 22. minutě Jan Kuchta, jenž pohotově skóroval levačkou po přiťuknutí míče od ostravského beka. Jednadvacetiletý útočník, jehož Slovácko vzalo na hostování ze Slavie coby náhradu za dlouho zraněného střelce Tomáše Zajíce, se tak prosadil hned ve druhém utkání.

Ostrava však po standardní situaci rychle srovnala a po přestávce měla blíž k vítěznému gólu. V bráně však čaroval brankář Michal Daněk.

„Byl jedním z těch, který zápas zlomil. Chytil velké šance Ostravy, bez něj by byla nálada úplně jiná. Dáňovi patří velký dík, jsem rád, že mužstvo podržel,“ ocenil kouč pětatřicetiletého Daňka, který se po letním přestupu Michala Heči do Sparty stal novou brankářskou jedničkou. A právě na hřišti Sparty se Slovácko představí v nejbližším utkání.