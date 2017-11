Slavia - Villarreal, vrací se Deli, Hušbauer se Škodou na lavici

Slávisté mají po třech kolech pět bodů, doma porazili Maccabi Tel Aviv, v Astaně a ve Villarrealu remizovali.

Pokud by španělský tým porazili, měli by blízko k postupu ze skupiny. Ale jelikož Slavii v neděli čeká ligový šlágr podzimu v Plzni, kouč Šilhavý nenasadil Hušbauera se Škodou. Naopak do hry se po zranění vrací Deli, který nedohrál právě duel ve Villarrealu.

On-line: Slavia - Villarreal Utkání sledujeme minutu po minutě

Před dvěma týdny ve Villarrealu slávisté vedli 2:0, ale soupeř do poločasu vyrovnal. Přes několik šancí po přestávce už gól nepadl.