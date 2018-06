Slavia dál posiluje, přišel Zelený a rumunský záložník Baluta

Jeden má takřka dva metry, druhý sotva 170 centimetrů. Jeden příchod je očekávaný, druhý překvapivý. Oba podepsali smlouvy do června 2022.

Slavia si k reprezentačnímu obránci Vladimíru Coufalovi pořídila další dva nové hráče.

„Mám velkou radost, že jsou oba tady. Myslím si, že budou velkými posilami,“ řekl slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

„Jsem velmi šťastný, že jsem tady. A dám do toho všechno,“ slíbil Baluta.

O pětadvacetiletém Zeleném se v souvislosti s přestupem mluvilo už několik dnů, až jablonecký trenér Petr Rada slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka na začátku týdne kritizoval, že jeho příchod na svém twitterovém účtu naznačoval.

„Pan Tvrdík ze Slavie má na tohle čich a umí si s médii i fanoušky pohrávat krásně. Nikdy jsem ho osobně neviděl, ale kdybych ho potkal, tak bych mu za to musel podat ruku,“ říkal ironicky Petr Rada.

Tvrdík se ohradil. „Vážím si pana Rady, výkon s Jabloncem letos mimořádný. Měl by mi ale najít a připomenout, kdy a kde jsem řekl jednu jedinou informaci o hráči Zeleném do Slavie. Nic takového není pravda. Pan Rada by měl rozlišovat spekulace médií od reality.“

V pátek na mimořádné tiskovce Tvrdík řekl, že na příchodu Zeleného se kluby dohodly až během čtvrtka. O Zeleného měla ještě zájem Plzeň, ale on se rozhodl pro Slavii.

„Měl jsme víc důvodů. Její hra se mi líbila víc, i když titul vyhrála Plzeň. Bydlím v Praze, přítelkyně tady pracuje, takže to taky hrálo roli. Ale hlavně měl o mně trenér Trpišovský dlouhodobý zájem. Kdysi mě chtěl do Liberce, ještě než jsem šel z Karviné do Jablonce,“ poznmenal Zelený.

Kamarádi i velci rivalové Baluta se zná se sparťany

Alexandru Baluta je čtyřnásobný rumunský reprezentant, kapitán Craiovy, třetího týmu tamní soutěže z poslední sezony.

Za národní mužstvo debutoval loni v září, letos se však do kádru nedostal.

Za Craiovu nastupoval pravidelně, nejčastěji na pozici pravého útočníka. Ve třiceti ligových zápasech nastřílel jedenáct branek a dalších pět jich pro spoluhráče připravil. Šest gólů přidal v Rumunském poháru, v němž Craiova triumfovala.

Slavia si drobného štírka, který postavou připomíná své sparťanské krajany Vatajela a Stancia, všimla dřív, než loni v listopadu, kdy v Craiově hrála přípravný zápas. „Tip vzešel od našich skautů, hodně jsme ho sledovali. Je to pracovitý hráč, fyzicky velmi dobře vybavený. Měl velmi dobrou poslední sezonu,“ poznamenal trenér Jindřich Trpišovský.



Baluta začínal ve fotbalové škole Giky Popesca, poté hrál v Chindii a v létě 2013 profesionální kariéru začal ve Viitorolu Constanta. Po roce zamířil do Craiovy, kde působil čtyři roky.

Na Slavii se vyptával sparťanů Vatejela, Stancia i Nity, s posledními dvěma nastupuje i v reprezentaci. „Známe se velmi dobře. S Bogdanem Vatajelem jsem mluvil o Slavii i o Praze. Jsme kamarádi, ale tady jsme rivalové,“ řekl Baluta.