Hráli jsme trochu profesorsky, připustil Frydrych. Pak gólem otočil zápas

„V kabině byla menší bouřka, ale nic velkého. Věděli jsme, že jsme schopni to otočit a to se potvrdilo,“ vyprávěl Frydrych po utkání. Slavia v něm byla od začátku aktivnější, lepší, měla vyložené šance, ale z ojedinělé příležitosti šokoval třinecký Petr Hošek.

Útočník hostí si pár vteřin před koncem první půle naběhl na přesný centr z rohu a překonal zkoprnělého brankáře Přemysla Kováře. „Nepohlídali jsme si osobku, to se nám nemůže stávat,“ řekl Frydrych. Po změně stran však Slavia okamžitě obrátila a nakonec zvítězila ve velkém stylu.

V 53. minutě jste otáčel skóre na 2:1, jak ke gólu došlo?

Tomáš Souček hlavičkoval, gólmanovi to zůstalo pod nohama kousek od čáry, tak jsem tam skočil skluzem, někdo mě tam ještě podkopl a já to nějak dotlačil. Jsem rád, že jsem se konečně zase trefil.

Během prvního poločasu jste měli převahu, ale nedokázali ji vyjádřit brankově. Jak jste úvodní dějství vnímali z vašeho pohledu?

Vstoupili jsme do toho dobře, vytvořili jsme si velké příležitosti, já tam měl jednou po centru tutovku, ale netrefil jsem bránu. Nepodařilo se nám vstřelit gól, potom jsme hráli možná trošku profesorsky a Třinec se dostal do hry. Ale měli vlastně až roh v poslední minutě poločasu, který jsme nepohlídali, oni to využili.

Co jste si po inkasovaném gólu do šatny řekli v kabině?

Moc veselé to nebylo, trenéři řekli, ať vstoupíme lépe do toho druhého, začneme víc jezdit, makat, nabíhat si, vytvářet víc místa. Myslím, že jsme to splnili a zápas jsme dohráli dobře.

Bylo znát, že proti vám nastoupil druholigový soupeř?

Je to znát. Bránili v bloku, byli hodně zalezlí před vlastním vápnem, hráli na pět obránců. Bylo to nepříjemné se za ně dostat, ale šance jsme si i tak vytvořili a jen škoda, že jsme je nevyužili a museli jsme se dřít až do konce zápasu.

Po delší době jste nastoupil na své původní pozici ve středu obrany, jak jste se vedle kapitána Jiřího Bílka cítil?

Naposledy jsem hrál stopera v přípravě se Žilinou, první poločas to bylo takové normální, ale ve druhém už se mi tam hrálo lépe. Samozřejmě když hrajete častěji vpravo, tak se tam cítíte lépe než tady.

Do poháru nastoupila hodně obměněná jedenáctka, co na tuto strategii říkáte?

Nikdy jsem to nezažil, ale je to důležité být úspěšní ve všech soutěžích.

I v národním poháru? Je pro vás prioritou?

Jednou z nejvyšších. Chceme být nejúspěšnějším klubem u nás a chceme to potvrzovat jak v lize, tak i v poháru. Získat double může být příjemné.