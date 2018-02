Ofenzíva, hodně šancí i gólů. Tak chceme hrát, říká kouč Trpišovský

Slavia vstoupí do jara příští sobotu na hřišti posledního mužstva v tabulce. Generálku hrála u předposledního, byť proti podzimu výrazně posíleného Baníku.

Do druhé části sezony slávisté vyrazí se čtrnáctictibodovou ztrátou na první Plzeň, což na obhajobu titulu nevypadá. „Chceme být jarní mistři, to je náš cíl,“ řekl Trpišovský pro klubový web.

O čem ještě po souboji v Ostravě slávistický kouč mluvil?

O výkonu svého týmu.

„Tak nějak bychom chtěli hrát, ofenzivně. Bylo hodně šancí na obou stranách. Ostrava hrála výborně, potrestala naše dvě chyby, hrálo se nahoru dolů. Dali jsme tři góly, měli hodně šancí, ale na defenzivě ještě musíme zapracovat. Ale radši ať vyhrajeme 3:2 než 1:0. Ostrava byla ze začátku živější, prvních pět deset minut jsme trošičku nechytili tempo. Jeli jsme vlakem a chvilku nám trvalo, než jsme se rozkoukali.“

O inkasovaných gólech.

„Paradoxně jsme v momentě, kdy jsme se hodně zlepšili, dostali gól. Jarda Zmrhal šel sám na bránu a z protiútoku jsme inkasovali, což určilo ráz zápasu. Pak se nám podařilo srovnat, následně to po naší chybě krásně udělal Robert Hrubý a opět jsme prohrávali. Celou dobu jsme dotahovali a náš výkon postupně gradoval. Soupeř byl hodně snaživý, hodně se přesouval, hodně běhal a hřiště bylo zavřené. Na druhou stranu se tím utahali a my jsme na konci dali zasloužený gól na 3:2.“

O nedostatcích.

„Z postupných útoků soupeř šance neměl, ale po ztrátách míče, byli jsme od nich daleko. S tím nám hodně pomohl Pavel Bucha, který šel do hry s cílem pokrýt střed hřiště. Od jeho příchodu se hra rapidně zvedla.“

O sestavě.

“Byli tam navíc i noví hráči, teď nastoupil Simon Deli s Ondrou Kúdelou, za zády měli Ondřeje Koláře. Jakub Jugas i Jan Sýkora hráli na novém postu, protože Bořil v Jihlavě hrát nemůže. Občas to ještě skřípe, ale jsem rád, že si to můžeme ukázat na těžkém utkání a pak to rozebrat u videa, aby se to nestalo v lize.“

O náhradě za Bořila.

„Je to velká ztráta, na podzim Bořil k nejlepším hráčům, zahrál dobře za národní tým, skvěle se hodí do našeho způsobu hry. Na druhou stranu Jugas vpravo nehrál špatně, je užitečný do ofenzivy, zvyká si. Čeká nás sedmnáct zápasů a řada hráčů má tři žluté, takže s tím týmem budeme muset hýbat. Musíme si poradit.“

O mladém Buchovi.

„K základu má čím dál blíž. Hrozně se zlepšuje, ale nechci ho přechválit, jsou to zatím jen přípravná utkání. Je to asi tím, že je takový ukecaný, řekne dvě slova za týden. Je to vnímavý hráč, hrozně talentovaný, za měsíc a půl udělal velký progres a dobře pasuje do našeho způsobu hry. Na Baníku byl u všech důležitých momentů. Když v tom bude pokračovat, má velkou šanci, že se na jaře na hřišti objeví.“

O způsobu hry.

„Budeme potřebovat víc času, aby všechno šlo, jak si představujeme. I v těch mých předchozích angažmá to ze začátku skřípalo, protože změna je to velká. Bylo vidět, že jsme měli hráče v ofenzivě a pokutovém území, samozřejmě nám ale pak scházejí při návratech. Návyky se získávají dlouhodobě, ale nějaké změny už patrné jsou a postupně se to bude zlepšovat. Na konci sezony nám dřív vždy bylo líto, že už to končí a museli jsme stavět zase nový tým. To nám tady snad nehrozí. Doufám, že budeme lepší a lepší.“