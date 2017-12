Tvrdík těžko hledá pozitiva, Šilhavý to má nahnuté. Co Slavia udělá?

dnes 14:25

Byla to běžná pracovní schůzka trenéra prvního mužstva se sportovním ředitelem jako po kterémkoli zápase. Ve fotbalové Slavii však všední dny v nejbližší době nečekejte, už brzy by mohlo dojít k zásadní změně. Hraje se o pozici kouče Jaroslava Šilhavého, kterého by mohl nahradit Jindřich Trpišovský.